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11:05 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число вылечившихся после коронавируса возросло на 19 217.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 509, до 6 844 049. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

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В частности, за сутки было выявлено 1 395 случаев в Санкт-Петербурге, 786 — в Московской области, 528 — в Свердловской области, 488 — в Ростовской области, 480 — в Пермском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 551 973 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 217, до 6 112 035. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 296 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 114 — в Московской области, 523 — в Нижегородской области, 519 — в Иркутской области, 510 — Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798 против 820 днем ранее, до 180 041.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,63%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных случая в Санкт-Петербурге, по 32 — в Краснодарском крае и Свердловской области, 30 — в Пермском крае, 28 — в Воронежской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 509 против 1 712 днем ранее, до 1 562 010.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 51 против 54 днем ранее. Всего в столице умерли 27 244 человека, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 297, до 1 439 126. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 95 640 человек.

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