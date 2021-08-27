11:05 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число вылечившихся после коронавируса возросло на 19 217.
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 509, до 6 844 049. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.
В частности, за сутки было выявлено 1 395 случаев в
В настоящее время в России продолжают лечение 551 973 человека.
Число выздоровлений и смертей
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 217, до 6 112 035. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписали 1 296 пациентов в
Число летальных исходов
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,63%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных случая в
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 509 против 1 712 днем ранее, до 1 562 010.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.
Число летальных исходов
Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 297, до 1 439 126. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 95 640 человек.