13:46 (мск), источник: BBC News Русская служба
10 тысяч километров на велосипеде по России
Немец Крис Бом хочет за 35 дней добраться из Петербурга до Владивостока.
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Немец Крис Бом хочет доехать на велосипеде из Петербурга до Владивостока за 35 дней. Если все пройдет успешно, это будет его самая длинная велоэкспедиция.
Каждый день он проезжает как минимум 250 километров по федеральным трассам — других дорог для такого путешествия в России нет. Бом шутит, что некоторым российским дальнобойщикам надо бы вспомнить, что у фуры тоже есть тормоза. Не обходится и без поломок — летят подшипники и протираются шины.
За 26 дней Крис Бом успел добраться до Байкала, сейчас он продолжает свое путешествие до Владивостока.