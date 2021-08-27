Привитых «Спутником V» будут пускать на Пхукет без карантина

«Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса “Спутник V”, в рамках программ “Пхукетская песочница” и “Самуи плюс” без обязательного прохождения 14-дневного карантина», — сообщил Соснов (цитата по ТАСС). Он уточнил, что для въезда на территорию Таиланда по этим программам нужно оформить разрешение в посольстве Таиланда. Подавать документы на его получение можно с сегодняшнего дня.
1 июля Пхукет открылся для иностранцев, которые привились вакцинами, одобренными таиландским регулятором или ВОЗ. Ни одна из российских вакцин на тот момент в этот перечень не входила. В августе «Спутник V» включили в перечень препаратов, наличие сертификата о прививке которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «Пхукетская песочница».