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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Привитых «Спутником V» будут пускать на Пхукет без карантина

Власти Таиланда разрешили туристам, привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V», не проходить карантин по прибытии на курортные острова Пхукет и Самуи. Для въезда на острова необходимо получить разрешение в посольстве, сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Источник: AP 2021
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«Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса “Спутник V”, в рамках программ “Пхукетская песочница” и “Самуи плюс” без обязательного прохождения 14-дневного карантина», — сообщил Соснов (цитата по ТАСС). Он уточнил, что для въезда на территорию Таиланда по этим программам нужно оформить разрешение в посольстве Таиланда. Подавать документы на его получение можно с сегодняшнего дня.

1 июля Пхукет открылся для иностранцев, которые привились вакцинами, одобренными таиландским регулятором или ВОЗ. Ни одна из российских вакцин на тот момент в этот перечень не входила. В августе «Спутник V» включили в перечень препаратов, наличие сертификата о прививке которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «Пхукетская песочница».

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