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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые из Петербурга заявили о высокой эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»

Вакцина «Спутник V» эффективно защищает от тяжелого течения заболевания коронавирусом, в том числе и при заражении штаммом «дельта», следует из исследования ученых из Санкт-Петербурга. Они изучили, как протекает заболевание у привитых и непривитых людей. Препринт исследования опубликован на сайте medRxiv.

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Источник: Reuters

Всего в исследовании участвовали 13 894 пациента, заболевших COVID-19 с 3 июля по 9 августа, при этом большинство были заражены штаммом «дельта». Из них 1291 человек ранее прошли полный курс вакцинации. Ученые выяснили, что среди привитых необходимость в госпитализации была ниже: вакцинированных мужчин направляли в стационар на 76% реже, чем тех, кто не сделал прививку. Среди женщин этот показатель оказался на уровне 84%.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, эффективность препарата при тяжелом течении болезни составляет более 95%, а против дельта-штамма COVID-19 — 83%. Ученые из Аргентины ранее пришли к выводу, что защита организма от штаммов COVID-19 усиливается в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V».

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