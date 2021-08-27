Ученые из Петербурга заявили о высокой эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»

Всего в исследовании участвовали 13 894 пациента, заболевших COVID-19 с 3 июля по 9 августа, при этом большинство были заражены штаммом «дельта». Из них 1291 человек ранее прошли полный курс вакцинации. Ученые выяснили, что среди привитых необходимость в госпитализации была ниже: вакцинированных мужчин направляли в стационар на 76% реже, чем тех, кто не сделал прививку. Среди женщин этот показатель оказался на уровне 84%.
Вакцину «Спутник V» разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, эффективность препарата при тяжелом течении болезни составляет более 95%, а против дельта-штамма COVID-19 — 83%. Ученые из Аргентины ранее пришли к выводу, что защита организма от штаммов COVID-19 усиливается в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V».