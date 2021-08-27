14:38 (мск), источник: ТАСС
Ковид-сертификаты уже получили более 75% жителей ЕС
БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Более 350 млн человек из 446 млн жителей 27 стран ЕС уже получили
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«Выданы более 350 млн европейских
Евросоюз также признает эквивалентными своим
Признание документов этих государств, однако, не означает, что ЕС признает все вакцины, используемые на их территориях. Для въезда в ЕС без дополнительных санитарных ограничений обладатели этих