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14:38 (мск), источник: ТАСС

Ковид-сертификаты уже получили более 75% жителей ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Более 350 млн человек из 446 млн жителей 27 стран ЕС уже получили ковид-сертификаты ЕС (так называемый европейский цифровой зеленый пропуск). Сообщение об этом распространила в пятницу Еврокомиссия в Twitter.

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Источник: Reuters

«Выданы более 350 млн европейских ковид-сертификатов. Этот документ является доказательством того, что человек вакцинирован, переболел COVID-19 или прошел негативный тест», — говорится в сообщении.

Евросоюз также признает эквивалентными своим ковид-сертификатам документы, выдаваемые еще в девяти не входящих в сообщество государств, которые изначально создавались по прообразу европейского сертификата. Речь идет о Турции, Украине, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Северной Македонии, Сан-Марино, Ватикане, Лихтенштейне.

Признание документов этих государств, однако, не означает, что ЕС признает все вакцины, используемые на их территориях. Для въезда в ЕС без дополнительных санитарных ограничений обладатели этих ковид-паспортов должны быть привиты только вакцинами, признанными в ЕС: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

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