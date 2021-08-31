15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Беспроводную дрель и другие товары для дома продают по выгодным ценам
Дома бывают ситуации, когда нужно
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Удобный инструмент: компактный корпус, подсветка рабочей зоны, индикатор заряда аккумулятора. Функциональная дрель: двухскоростной редуктор, реверс и регулировка оборотов. Подходит для разных видов материала. Включайте одну из двух скоростей для разных видов работ. На дрель действует гарантия до 5 лет. Заказывайте по ускоренной доставке по выгодной цене. Товар доставят из России.Перейти в магазин >>
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.Перейти в магазин >>
Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.Перейти в магазин >>
Если вас уже ничем не удивить, и вы давно приобрели всевозможные ключи, плоскогубцы и прочие инструменты, мы нашли для вас небольшой набор отверток. Казалось бы, в нём ничего необычного, но держать при себе набор с таким количеством насадок было бы круто. Никогда не знаешь, что может понадобиться.Сам набор стоит совсем небольших денег, что тоже приятно.Перейти в магазин >>
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.Перейти в магазин >>
Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.Перейти в магазин >>
Компактный монокуляр с 13-кратным увеличением - идеальный подарок любителям путешествий, турпоходов, наблюдений за птицами, дикими животными и луной. Он стоит дешевле брендовых монокуляров и биноклей, а по качеству линз им не уступает. У товара очень высокий рейтинг, множество заказов и восторженные отзывы. Доставляют его ускоренно, доступна и экспресс-доставка, а купон от продавца сэкономит вам еще 300 рублей.Перейти в магазин >>
Универсальная насадка поможет отрегулировать подачу воды и значительно сэкономит ее расход. Четырехслойный сетчатый фильтр удалит примеси, а двойные прокладки предотвратят брызги воды во все стороны. Прочная медь и скрытый корпус обеспечат дополнительную долговечность. Этот кран будет работать в течение 10 лет! Товар также включает в себя усиленные двойные o-образные клапаны, которые обеспечивают предотвращение всех протечек. Подходит как для домашнего использования, так и для ресторана, прачечной или заднего двора. На выбор представлены несколько размеров и типов.Перейти в магазин >>
Гибкая но прочная телескопическая удочка GHOTDA 2,1 М-3,6 М с армированным волокном станет отличным подарком и новичку, и профессиональному рыбаку. Легкая и компактная она не займет много места и всегда будет под рукой. Есть функция быстрой доставки, а это значит, что ваша удочка приедет примерно за пять дней.Перейти в магазин >>
Для тех, кто вынужденно связан с ремонтом или зарабатывает этим на жизнь, очень важно иметь инструменты, которые не подведут и сработают с одного раза. Во-первых, это экономит время. Во-вторых, экономит нервы. Сэкономить на покупке тоже можно, тем более, учитывая скидки. За довольно большой набор просят не такие большие деньги. И, учитывая качество, вложение точно в скором времени отобьется.Перейти в магазин >>
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.Перейти в магазин >>
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!Перейти в магазин >>