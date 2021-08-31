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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Беспроводную дрель и другие товары для дома продают по выгодным ценам

Дома бывают ситуации, когда нужно что-то починить, повесить полку, собрать табуретку или затянуть винт. Вызывать для этого профессионалов не хочется, проще сделать всю работу самому. Главное, чтобы дома был необходимый набор инструментов. В данной подборке товаров Aliexpress вы найдете, какие инструменты подойдут на случай внезапного ремонта или помогут вам в домашнем комфорте.

Беспроводная дрель

Удобный инструмент: компактный корпус, подсветка рабочей зоны, индикатор заряда аккумулятора. Функциональная дрель: двухскоростной редуктор, реверс и регулировка оборотов. Подходит для разных видов материала. Включайте одну из двух скоростей для разных видов работ. На дрель действует гарантия до 5 лет. Заказывайте по ускоренной доставке по выгодной цене. Товар доставят из России.

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  • Хороший шурик, покупал по акции+промокод, вышло 2 тысячи. За такие деньги — супер! Дошел до Нижнего Новгорода за 5 дней.
Беспроводная дрель
Мультифункциональная овощерезка

Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.

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  • Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Мультифункциональная овощерезка
Незаменимый набор инструментов для любого дома

Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.

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Незаменимый набор инструментов для любого дома
Компактный набор отверток

Если вас уже ничем не удивить, и вы давно приобрели всевозможные ключи, плоскогубцы и прочие инструменты, мы нашли для вас небольшой набор отверток. Казалось бы, в нём ничего необычного, но держать при себе набор с таким количеством насадок было бы круто. Никогда не знаешь, что может понадобиться.Сам набор стоит совсем небольших денег, что тоже приятно.

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  • Быстрая доставка, хорошее качество.
Компактный набор отверток
Универсальная камера наблюдения

Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Универсальная камера наблюдения
Беспроводная цепная пила

Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.

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  • Довольно не плохая пила, но не для совсем уж больших веток/бревен. Немного слабовата, но опять же, смотря что пилить. Маленькие и средние ветки пилятся данной пилой просто на ура, с большими - чуть сложнее, но все же можно. Брал доставку из России, дошла меньше чем за неделю.
Беспроводная цепная пила
Потрясающий монокуляр с промокодом

Компактный монокуляр с 13-кратным увеличением - идеальный подарок любителям путешествий, турпоходов, наблюдений за птицами, дикими животными и луной. Он стоит дешевле брендовых монокуляров и биноклей, а по качеству линз им не уступает. У товара очень высокий рейтинг, множество заказов и восторженные отзывы. Доставляют его ускоренно, доступна и экспресс-доставка, а купон от продавца сэкономит вам еще 300 рублей.

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  • Пришло быстро, за 5 дней. Сам товар замечательный, приближает точно в 13 крат, проверил математическим путем. Пластик качественный, линзы целые, упаковка отличная, коробка помялась, но все целое. В общем, стоит своих денег.
  • Качество линз высокое. За такую цену нет претензий.
Потрясающий монокуляр с промокодом
Универсальная насадка на кран

Универсальная насадка поможет отрегулировать подачу воды и значительно сэкономит ее расход. Четырехслойный сетчатый фильтр удалит примеси, а двойные прокладки предотвратят брызги воды во все стороны. Прочная медь и скрытый корпус обеспечат дополнительную долговечность. Этот кран будет работать в течение 10 лет! Товар также включает в себя усиленные двойные o-образные клапаны, которые обеспечивают предотвращение всех протечек. Подходит как для домашнего использования, так и для ресторана, прачечной или заднего двора. На выбор представлены несколько размеров и типов.

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  • Наконец-то нашел то, что на видео. Правильная насадка. От многих других продавцов приходит подделка, которая не крутится в стороны, пластиковое колено, а не из металла и без переключения режимов. В этой все супер! Доволен как слон.
Универсальная насадка на кран
Удочка с армированным волокном

Гибкая но прочная телескопическая удочка GHOTDA 2,1 М-3,6 М с армированным волокном станет отличным подарком и новичку, и профессиональному рыбаку. Легкая и компактная она не займет много места и всегда будет под рукой. Есть функция быстрой доставки, а это значит, что ваша удочка приедет примерно за пять дней.

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  • Опробовал удочки на рыбалке. Удочки супер для своей цены, на донку хороший вариант. Закидывал 170гр. удилище держит и не напрягается. Поклёвку видно очень хорошо даже рыбы менее 100гр. Рекомендую.
Удочка с армированным волокном
Набор многофункциональных инструментов

Для тех, кто вынужденно связан с ремонтом или зарабатывает этим на жизнь, очень важно иметь инструменты, которые не подведут и сработают с одного раза. Во-первых, это экономит время. Во-вторых, экономит нервы. Сэкономить на покупке тоже можно, тем более, учитывая скидки. За довольно большой набор просят не такие большие деньги. И, учитывая качество, вложение точно в скором времени отобьется.

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  • Быстрая доставка.
Набор многофункциональных инструментов
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

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В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi
Набор крутых ножей

Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!

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В отзывах пишут:
  • Все хорошо. Наточены до бритвы. Качество супер.
Набор крутых ножей
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