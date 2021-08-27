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15:53 (мск), источник: Life.ru

В Дании решили отменить все коронавирусные ограничения

Власти страны продолжают следить за ситуацией. Если возникнет угроза обществу, ограничительные меры будут снова введены.

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В Дании 10 сентября снимут все карантинные ограничения, которые действовали в стране в связи с пандемией коронавируса. Также власти исключают ковид из списка социально опасных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.

По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, распространение инфекции удалось взять под контроль благодаря рекордному уровню вакцинации. Однако власти страны продолжают пристально следить за ситуацией, так как в последнее время активно распространяются новые мутации коронавируса.

«Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия ещё не закончилась. И правительство без колебаний и быстро примет меры, если пандемия вновь поставит под угрозу наше общество», — написал он в «Твиттере».

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