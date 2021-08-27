These pictures are not for the faint-hearted https://t.co/owchw53ioV— Cornwall Live (@CornwallLive) August 27, 2021
15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Великобритании установили палатки над 100-метровым обрывом
Экстремальный туризм.
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В Великобритании сфотографировали туристов, которые установили палатки на скале над почти 100-метровым обрывом.
Смельчаки решили переночевать рядом с известной разрушенной пещерой «Тюрьма» недалеко от Перранпорта в Корнуолле. Добраться до нее можно только по морю.
Необычный кемпинг сфотографировал с помощью дрона британский фотограф Джейми Тернбулл. «В Корнуолле много путешественников, и мест для кемпинга хватает, но такой выбор экстремальный», — прокомментировал он.
С этой скалой связан не один несчастный случай, сообщает Daily Mail, а местная береговая охрана призывает людей не повторять пример
Анна Лысенко