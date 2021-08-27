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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Великобритании установили палатки над 100-метровым обрывом

Экстремальный туризм.

В Великобритании сфотографировали туристов, которые установили палатки на скале над почти 100-метровым обрывом.

Смельчаки решили переночевать рядом с известной разрушенной пещерой «Тюрьма» недалеко от Перранпорта в Корнуолле. Добраться до нее можно только по морю.

Необычный кемпинг сфотографировал с помощью дрона британский фотограф Джейми Тернбулл. «В Корнуолле много путешественников, и мест для кемпинга хватает, но такой выбор экстремальный», — прокомментировал он.

С этой скалой связан не один несчастный случай, сообщает Daily Mail, а местная береговая охрана призывает людей не повторять пример туристов-экстремалов.

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