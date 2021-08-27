18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка из США впервые за 17 лет подстриглась и установила мировой рекорд
165 сантиметров — это самое большое количество волос, отданное на благотворительность.
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30-летняя уроженка Пакистана Захаб Камал Хан, которая сейчас живет вместе со своими родителями в Вирджинии, США, долгое время была «реальной Рапунцель». Девушка не стригла свои локоны с 13 лет и сумела отрастить себе косу длиной почти в два метра.
Но недавно Хан попрощалась со своими любимыми волосами и впервые за 17 лет постриглась — 165 сантиметров отрезанных волос девушка пожертвовала благотворительной организации Children With Hair Loss на парики для детей, страдающих алопецией (облысением).
Благодаря такому шагу Хан попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое индивидуальное пожертвование волос за раз. Рекордсменка отметила, что растила свои волосы все эти годы именно для благотворительности — в возрасте 13 лет эту идею ей подал отец.
Рекордсменка призналась, что будет скучать по своим волосам, но новая стрижка ей тоже очень нравится.
Кстати, на этом рекорды Хан не закончились. Как рассказала девушка в соцсетях, сейчас она ждет официального подтверждение еще одного своего рекорда — самое большое количество зажимов для волос на прическе, сообщает ABC News.
Екатерина Гура