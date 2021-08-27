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18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка из США впервые за 17 лет подстриглась и установила мировой рекорд

165 сантиметров — это самое большое количество волос, отданное на благотворительность.

30-летняя уроженка Пакистана Захаб Камал Хан, которая сейчас живет вместе со своими родителями в Вирджинии, США, долгое время была «реальной Рапунцель». Девушка не стригла свои локоны с 13 лет и сумела отрастить себе косу длиной почти в два метра.

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Но недавно Хан попрощалась со своими любимыми волосами и впервые за 17 лет постриглась — 165 сантиметров отрезанных волос девушка пожертвовала благотворительной организации Children With Hair Loss на парики для детей, страдающих алопецией (облысением).

Благодаря такому шагу Хан попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое индивидуальное пожертвование волос за раз. Рекордсменка отметила, что растила свои волосы все эти годы именно для благотворительности — в возрасте 13 лет эту идею ей подал отец.

Рекордсменка призналась, что будет скучать по своим волосам, но новая стрижка ей тоже очень нравится.

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Кстати, на этом рекорды Хан не закончились. Как рассказала девушка в соцсетях, сейчас она ждет официального подтверждение еще одного своего рекорда — самое большое количество зажимов для волос на прическе, сообщает ABC News.

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Екатерина Гура

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