23:17 (мск), источник: РБК
Разведка США рассекретила выводы о происхождении COVID
Это не биологическое оружие, полагают в разведке США.
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Офис нацразведки США опубликовал рассекреченный отчет об изучении происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Разведка пришла к заключению, что вирус, скорее всего, впервые передался человеку и заразил небольшое количество людей не позднее ноября 2019 года, о заболеваниях стало известно месяцем позже в Ухане.
Еще один вывод касается того, что власти Китая ничего не знали о SARS-CoV-2 до первой вспышки.
«Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения COVID-19. Все разведывательные агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент», — говорится в докладе.
Засекреченная версия доклада была представлена президенту США Джо Байдену во вторник, 24 августа, — за два дня до публикации для публики, писал The Washington Post. Впрочем, как отмечает издание, в секретной версии документа тоже не содержалось выводов о происхождении COVID-19, в том числе о том, произошел ли он от животного или от человека, был ли частью естественного процесса или результатом утечки из китайской лаборатории.
В то же время, по сведениям The New York Times, у американской разведки есть пока не исследованные данные о происхождении COVID-19. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники передавал, что американские спецслужбы получили доступ к файлам уханьского института вирусологии.
Опубликованный в США доклад — уже второй отчет, касающийся темы возникновения вируса. Первый доклад о происхождении коронавируса был предоставлен президенту Джо Байдену в мае. Две из трех разведывательных структур, работавших над тем докладом, склоняются к версии о естественном происхождении вируса, третья — в пользу теории о случайной утечке вируса, комментировал Байден содержание документа. «Большинство [аналитиков] не считают, что у них есть достаточно информации для оценки, которая из версий является более вероятной», — резюмировал президент.
Тогда же, 26 мая, Байден дал поручение подготовить новый доклад, чтобы более тщательно изучить природу возникновения вируса и роль Китая.
В июне директор Национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что разведсообщество, вероятно, не сможет доподлинно выявить происхождение вируса. «Мы хотим найти объективные и очевидные доказательства [любой из гипотез о происхождении вируса], но это очень непросто», — отметила она.
Версию о том, что вирус COVID-19 мог возникнуть вследствие утечки из лаборатории в городе Ухань, активно продвигал бывший президента США Дональд Трамп. В американском научном сообществе нет консенсуса относительно происхождения COVID и некоторые эксперты допускают утечку вируса.
«Такая возможность существует, и я поддерживаю проведение расследования о том, могли бы это произойти в реальности», — сказал 11 мая директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
В июне
Впрочем, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз отмечал, что прямых доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Ухане нет.
В мае The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет американской разведки писал о том, что по меньшей мере трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухане перенесли тяжелое заболевание в ноябре 2019 года, еще до появления первой официальной информации о коронавирусе. Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают возможность лабораторного происхождения COVID-19, но считают ее маловероятной. Зимой команда из 34 экспертов под эгидой ВОЗ провела расследование происхождения COVID-19 в городе Ухане, где началось распространение вируса.
Наиболее вероятной гипотезой эксперты назвали передачу вируса человеку от летучих мышей через