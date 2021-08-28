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00:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самый северный остров. Ученые обнаружили ближайший к Северному полюсу участок земли

Ученые из Дании и Швеции говорят, что случайно обнаружили у побережья Гренландии новый остров, который стал самым северным участком суши на планете.

Исчезновение и появление островов около Гренландии связывают с движением льдов | Источник: GETTY IMAGES

В июле этого года научная группа отправилась на сбор образцов в район острова Оодаак, который до сих пор считался самым северным в мире. О его существовании было известно с 1978 года, однако несколько экспедиций в последующие годы его обнаружить не смогли.

Ученые говорят, что движение льдов в этом районе постоянно приводит к появлению и исчезновению новых островков почвы. Некоторые эксперты вообще не считают их островами, а называют «скоплением гравия на морском льду».

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«Нас в небольшом вертолете было шестеро, — рассказал Би-би-си научный руководитель группы Мортен Раш из Университета Копенгагена. — Когда мы достигли места, где должен был находиться Оодаак, мы его там не обнаружили».

Ученый объясняет, что для этой части мира карты составлены не слишком точно.

«Так что мы начали искать остров. Спустя несколько очень захватывающих минут мы приземлились на странном участке, покрытом грязью, безо всякой растительности, с ледниковыми отложениями и гравием. Со всех сторон он был окружен морем. В общем, это не слишком приятное место», — продолжает Раш.

Сначала ученые решили, что все же побывали на Оодааке. Но после возвращения на базу они сверили точное местонахождение обнаруженного участка с датскими чиновниками, отвечающими за учет арктических островов, и поняли, что речь идет о совершенно новом острове: он находится на 780 метров северо-западнее Оодаака.

О судьбе острова Оодаак при этом ничего не сообщается — не исключено, что он исчез под поверхностью воды.

«Самая северная земля»

«После экспедиции мы долго обсуждали этот вопрос с профильными специалистами и теперь, наконец, поняли, что совершенно случайно открыли самый северный остров в мире», — говорит Раш.

Задачей научной группы, по словам ученого, было изучение острова и поиски новых видов, которые адаптируются к жизни в условиях этой экстремальной среды.

Он добавляет, что с научной точки зрения это открытие не представляет большой ценности. «Но на личный взгляд это, конечно, забавно — быть одним из шести человек в мире, которые топтали своими грязными ботинками самую северную часть Земли», — признается ученый.

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Открывшие новый остров ученые предлагают назвать его «Кекертак Аваннарлег» — на гренландском языке это означает «самая северная земля».

Площадь нового острова составляет всего 60 на 30 метров. Ученые предполагают, что его появление вызвано передвижениями льдов в этом районе Арктики и не имеет прямой связи с сокращением ледяного покрова Гренландии из-за глобального потепления.

Профессор Рене Форсберг из датского Национального космического института рассказал агентству Рейтер, что в этой части океана к северу от Гренландии находится один из самых толстых ледяных покровов в регионе. Однако, по словам Форсберга, сейчас толщина льда летом там составляет 2−3 метра по сравнению с четырьмя метрами, которые были зафиксированы в 1978 году, когда ученый принимал участие в экспедиции, открывшей Оодаак.

Форсберг не считает, что открытие нового острова как-то повлияет на территориальные претензии Дании на эту часть Арктики.

Действительно, территория той или иной страны может меняться в зависимости от наличия островов, то есть участков суши, которые не исчезают под водой во время прилива. «Он удовлетворяет критериям острова, — соглашается Форсберг. — В настоящий момент это самая северная часть Земли».

«Но эти маленькие острова постоянно появляются и исчезают», — объясняет он причину, по которой Дании не стоит надеяться на расширение своих территориальных вод в Арктике.

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