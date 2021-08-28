Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 августаВсемирно известная речь Мартина Лютера Кинга, открытие автодрома «Формулы-1» в Италии и другие памятные даты и события, которые произошли в разные годы 28 августа
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
12Шанс улететь — за колючей проволокой
04:34 (мск), источник: Life.ru

Коронавирус впервые обнаружили у оленей

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые был выявлен у оленей. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США. Отмечается, что инфекцию обнаружили у диких белохвостых оленей в американском штате Огайо.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

«Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) Министерства сельского хозяйства США объявили о подтверждении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего CoViD-19) у диких белохвостых оленей в штате Огайо», — сказано в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза Штатов.

Как уточняется, речь идёт о первых в мире оленях, у которых подтверждён вирус.
Читайте также
В Австралии из-за коронавируса застрелили группу собак-спасателей

В Минсельхозе Штатов добавили, что случаи ковида регистрировались в мире «среди небольшого числа видов животных», в основном это были животные, которые контактировали с людьми, заражёнными коронавирусной инфекцией.

«Исходя из имеющейся информации, риск передачи вируса от животных людям считается низким», — подчёркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у женщины зафиксировали мутацию ковида, которая ранее была обнаружена у датских норок. При этом пациентка никогда не контактировала с этими животными и не была в скандинавской стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Любовные письма Пугачёвой Стефановичу могут навеки изменить образ Примадон
Почему гибель военных США в Кабуле может лишить Байдена президентского кре
Талибы и Пентагон поспорили о контроле над аэропортом Кабула
Разведка США рассекретила выводы о происхождении COVID-19
Смертность среди заболевших коронавирусом побила месячный рекорд
К 2100 году 95% поверхности океанов станут непригодны для жизни
В Китае одним взрывом снесли 15 высоток
Убийца Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение
Кино
Назван победитель «Новой волны 2021» В Сочи состоялась торжественная церемония закрытия
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Gnezdo.ru
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Что делают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем
Леди
В гостях: как выглядит роскошная квартира Анны Семенович Рассказываем и показываем жилье певицы
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
Завораживает: 10 самых необычных смотровых площадок мира
7 аксессуаров, которые преобразят интерьер
5 ошибок в организации систем хранения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь