Первый самолет с гуманитарной помощью из России прибыл на Гаити

«Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ по реагированию на ЧС», — приводит слова дипломата ТАСС.
Мелик-Багдасаров также добавил, что в Порт-о-Пренсе груз встречал почетный консул РФ в Республике Гаити Вильхелм Лемке.
14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.
15 августа заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация направит минимум $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с катаклизмами, которые привели к многочисленным жертвам.
По данным гражданской обороны страны, жертвами землетрясения на Гаити стали 2189 человек, число пострадавших превысило 12 тыс., полностью разрушено более 7 тыс. домов, повреждено более 12 тыс. построек. Около 30 тыс. семей остались без крова.