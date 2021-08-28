Эксперт рассказал о влиянии вакцинации на постковидные осложнения

«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться», — поделился специалист Роспотребнадзора в ходе своей беседы с «РИА Новости».
Горелов объяснил рекомендацию вакцинироваться через полгода после непосредственного заболевания: суть в том, что по истечению 50 дней после болезни титр вируснейтрализующих тел начинает снижаться, а спустя шесть месяцев — достигает своего минимума, что делает указанный момент благоприятным для введения препарата.
Дополнительно эксперт указал: можно вакцинироваться и раньше, так как острых последствий введение препарата не сулит.
Ранее этим же днем, 28 августа, профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о том, что как правило, самый длительный период восстановления обоняния после перенесенного COVID-19 наблюдается у молодых женщин. Так, осложнения после болезни могут наблюдаться до года и более.
В России с января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», первая в РФ и мире вакцина от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.