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07:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай прокомментировал доклад разведки США о происхождении коронавируса

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало содержание нового доклада разведслужб США о происхождении COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте китайской дипмиссии.

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Источник: AP 2021

Согласно заявлению китайских дипломатов доклад, «сфабрикованный американскими спецслужбами», является научно неубедительным.

Они также призвали к тому, чтобы вопросом о происхождении COVID-19 занимались ученые, а не американская разведка.

В посольстве подчеркнули, что продолжение подобных усилий со стороны Вашингтона будет напрасным, так как сам предмет исследования не существует и противоречит науке.

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Китайские дипломаты также заявили, что Пекин решительно отвергает обвинения американской стороны в препятствии расследованию происхождения вируса. Отмечается, что Китай продолжит прилагать усилия для решения данного вопроса на основе научного подхода.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Выдержки из доклада президенту США Джо Байдену были обнародованы в пятницу, 27 августа. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.

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