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10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США поместил в легковушку трех телят (видео)

Необычные пассажиры рассмешили пользователей соцсетей.

Водители, приехавшие к одному из ресторанов быстрого питания в американском штате Висконсин, заметили в автомобильной очереди за едой необычную картину.

В заднем окне одной из легковушек виднелся теленок. Джессика Нельсон, которая разместила видео с теленком в соцсети, рассказала Green Bay Press Gazette, что сперва приняла его за большую плюшевую игрушку. Но затем животное моргнуло и повернуло голову.

«Я поняла, что он настоящий», — рассказала женщина.

Журналистам удалось выяснить, что животное в авто принадлежит фермеру по имени Берни. При этом телят в автомобиле было сразу три. Берни купил животных на сельскохозяйственной ярмарке и поместил их на заднее сидение легковушки, а по дороге домой сделал остановку у закусочной.

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