10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель США поместил в легковушку трех телят (видео)
Необычные пассажиры рассмешили пользователей соцсетей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Водители, приехавшие к одному из ресторанов быстрого питания в американском штате Висконсин, заметили в автомобильной очереди за едой необычную картину.
В заднем окне одной из легковушек виднелся теленок. Джессика Нельсон, которая разместила видео с теленком в соцсети, рассказала Green Bay Press Gazette, что сперва приняла его за большую плюшевую игрушку. Но затем животное моргнуло и повернуло голову.
«Я поняла, что он настоящий», — рассказала женщина.
Журналистам удалось выяснить, что животное в авто принадлежит фермеру по имени Берни. При этом телят в автомобиле было сразу три. Берни купил животных на сельскохозяйственной ярмарке и поместил их на заднее сидение легковушки, а по дороге домой сделал остановку у закусочной.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о животных