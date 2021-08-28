Православные празднуют Успение: смысл и традиции праздника

В этот день православные и католики вспоминают кончину Божией Матери, которая отошла в иной мир непорочной.
В Новом Завете об этом событии не упоминается, но церковное предание говорит, что в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.
Согласно преданию, в старости Богородица проживала в Иерусалиме, где часто молилась у Голгофы и Гроба Господня. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа.
Простившись с близкими и помолившись, Дева Мария приготовилась к смерти. В момент ее кончины в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники, пишет епископ Димитрий Ростовский.
Апокрифы, неканонические религиозные тексты, утверждают, что Богородица вознеслась на Небо, как и ее Сын.
Праздновать Успение в православной традиции стали довольно поздно. Первые упоминания об этом празднике в греческих текстах относятся к концу VI века.
В православии празднику предшествует двухнедельный Успенский пост — наиболее строгий после Великого поста.
В день праздника в Иерусалиме, Гефсимании и в гробнице Богородицы совершается особая служба погребению Богоматери, а в церквях во время всенощного бдения духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы. Верующие несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней.
Успение Богородицы часто изображают на иконах. На них Дева Мария лежит на смертном одре. Рядом стоят апостолы и другие святые. А в центре над одром — сошедший с Небес Иисус Христос. Он принимает на руки пречистую душу своей Матери.
В народной традиции Успение знаменует завершение летней уборки урожая. В этот день принято святить в храме хлеб. На Руси после Успения было принято начинать помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу.
Считается, что 28 августа начинается раннее бабье лето. Согласно примете, какая погода в этот день, такая будет и осенью. Если день теплый — сильных морозов зимой не будет.