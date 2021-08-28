Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россиянам рассказали, что изменилось в правилах наследования Одно из новшеств — единая биометрическая система Центробанка, по которой теперь могут проверить личность претендентов
Фоторепортажи
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
16Последствия землетрясения на Гаити
12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Православные празднуют Успение: смысл и традиции праздника

28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати важнейших праздников христианского календаря после Пасхи. Рассказываем об истории и традициях этого дня.

Источник: Reuters

Смысл праздника

В этот день православные и католики вспоминают кончину Божией Матери, которая отошла в иной мир непорочной.

В Новом Завете об этом событии не упоминается, но церковное предание говорит, что в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Читайте также
День в истории: 28 августа

Согласно преданию, в старости Богородица проживала в Иерусалиме, где часто молилась у Голгофы и Гроба Господня. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа.

Простившись с близкими и помолившись, Дева Мария приготовилась к смерти. В момент ее кончины в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники, пишет епископ Димитрий Ростовский.

Апокрифы, неканонические религиозные тексты, утверждают, что Богородица вознеслась на Небо, как и ее Сын.

Праздновать Успение в православной традиции стали довольно поздно. Первые упоминания об этом празднике в греческих текстах относятся к концу VI века.

Традиции Успения

В православии празднику предшествует двухнедельный Успенский пост — наиболее строгий после Великого поста.

Во время загрузки произошла ошибка.

В день праздника в Иерусалиме, Гефсимании и в гробнице Богородицы совершается особая служба погребению Богоматери, а в церквях во время всенощного бдения духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы. Верующие несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней.

Успение Богородицы часто изображают на иконах. На них Дева Мария лежит на смертном одре. Рядом стоят апостолы и другие святые. А в центре над одром — сошедший с Небес Иисус Христос. Он принимает на руки пречистую душу своей Матери.

Во время загрузки произошла ошибка.

В народной традиции Успение знаменует завершение летней уборки урожая. В этот день принято святить в храме хлеб. На Руси после Успения было принято начинать помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу.

Считается, что 28 августа начинается раннее бабье лето. Согласно примете, какая погода в этот день, такая будет и осенью. Если день теплый — сильных морозов зимой не будет.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Талибы и Пентагон поспорили о контроле над аэропортом Кабула
СМИ: российская полиция пришла к солисту Rammstein
Два человека умерли в Японии после применения вакцины Moderna
Китай отреагировал на доклад разведки США о происхождении COVID
За сутки в России выявили почти 19,5 тыс. заразившихся COVID-19
Не Москва или Нью-Йорк: названы самые большие города мира (фото)
К 2100 году 95% поверхности океанов станут непригодны для жизни
Здоровье
Определен пик заразности пациентов с ковидом Опаснее всего общаться с инфицированным в день, когда у него появились симптомы.
Авто
Игры для детей в машине: 5 забавных вариантов Не знаете, как развлечь свою семью (и особенно детей) в дальних путешествиях? Забудьте про смартфоны и планшеты. Попробуйте эти игры, в которых даже водителю не придется отвлекаться от дороги
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Дети
ЕГЭ по всем предметам изменят в ближайшее время Модели экзамена по всем учебным предметам изменят с 2022 по 2024 годы
Леди
72-летняя Пугачева в эффектном платье произвела фурор на вечере Примадонна произвела фурор своим стилем и прической
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
Завораживает: 10 самых необычных смотровых площадок мира
7 аксессуаров, которые преобразят интерьер
5 ошибок в организации систем хранения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь