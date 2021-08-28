Глава Рособрнадзора раскрыл план изменений в ЕГЭ

В течение ближайших трех лет в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) произойдут изменения, которые коснутся всех предметов, кроме информатики. Об этом в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.
В этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем.
По его словам, все изменения будут проходить поэтапно в период с 2022 по 2024 год. «Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», — отметил Музаев.
Глава Рособрнадзора добавил, что изменения направлены на то, что требует современный образовательный стандарт. «На то, чтобы не заучивать формулы, события, еще что-то, а именно направлены на то, чтобы ребята по окончании школы умели применять знания по тому или иному предмету на практике, то есть в жизни», — заметил он.
Министр высшего образования и науки Валерий Фальков, выступая на Российской креативной неделе в Москве, выступил против идеи об отмене ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на гуманитарные направления. «Я не могу поддержать такое предложение — делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями, — сказал он (цитата по “Интерфаксу”).
По его словам, было бы неправильно, если бы часть абитуриентов вышла из системы ЕГЭ. Фальков напомнил, что при необходимости вузы сами устанавливают дополнительные вступительные испытания для поступающих на конкретные направления. Они уже применяются «там, где это оправданно», добавил министр.
Мне кажется, система, которая есть, не лишена недостатков, наверное, как и любая другая, но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно простраивать свою траекторию и дальше учиться. Поэтому ее можно и нужно совершенствовать, в том числе вводить дополнительные вступительные испытания.
Накануне, 27 августа, Рособрнадзор сообщил, что в модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут постепенно внесены изменения. В ведомстве пояснили, что изменения нужны, так как в следующем году школу окончат дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам, в основе которых не только знание правил, фактов или формул, но и их практическое применение.