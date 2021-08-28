Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 августаВсемирно известная речь Мартина Лютера Кинга, открытие автодрома «Формулы-1» в Италии и другие памятные даты и события, которые произошли в разные годы 28 августа
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
12Земфире исполнилось 45 лет
17:45 (мск), источник: РБК

Глава Рособрнадзора раскрыл план изменений в ЕГЭ

Накануне Рособрнадзор сообщил о поэтапных изменениях в ЕГЭ по всем предметам. Глава ведомства уточнил, что это не коснется только информатики. «Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем», — заверил Анзор Музаев.

Источник: РИА "Новости"

В течение ближайших трех лет в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) произойдут изменения, которые коснутся всех предметов, кроме информатики. Об этом в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

В этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем.
Анзор Музаев

По его словам, все изменения будут проходить поэтапно в период с 2022 по 2024 год. «Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», — отметил Музаев.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Глава Рособрнадзора добавил, что изменения направлены на то, что требует современный образовательный стандарт. «На то, чтобы не заучивать формулы, события, еще что-то, а именно направлены на то, чтобы ребята по окончании школы умели применять знания по тому или иному предмету на практике, то есть в жизни», — заметил он.

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков, выступая на Российской креативной неделе в Москве, выступил против идеи об отмене ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на гуманитарные направления. «Я не могу поддержать такое предложение — делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями, — сказал он (цитата по “Интерфаксу”).

По его словам, было бы неправильно, если бы часть абитуриентов вышла из системы ЕГЭ. Фальков напомнил, что при необходимости вузы сами устанавливают дополнительные вступительные испытания для поступающих на конкретные направления. Они уже применяются «там, где это оправданно», добавил министр.

Мне кажется, система, которая есть, не лишена недостатков, наверное, как и любая другая, но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно простраивать свою траекторию и дальше учиться. Поэтому ее можно и нужно совершенствовать, в том числе вводить дополнительные вступительные испытания.
Валерий Фальков

Накануне, 27 августа, Рособрнадзор сообщил, что в модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут постепенно внесены изменения. В ведомстве пояснили, что изменения нужны, так как в следующем году школу окончат дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам, в основе которых не только знание правил, фактов или формул, но и их практическое применение.

Михаил Юшков

 Пропавшего в Турции 20-летнего россиянина нашли мертвым
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь
Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID
Россия завоевала 14 наград в четвертый день Паралимпиады в Токио
В России призвали отказаться от монет
В отношении продюсера солиста Rammstein возбуждено дело
Ученые обнаружили новую угрозу для Арктики
Врач объяснила разницу между антителами после прививок и COVID
Горячие темы на Авто
Дожили. Советуют, ложась в больницу , удалять банковское приложение. 152
Аааа!! Всё пропало!!! Хватай кто сколько может! 136
Фильм "Солнцепек" 115
пришла весть с 22 08 отменили тех. осмотр , 74
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 592
Забавные картинки 550
А любите ли вы Петербург так, как люблю его я? 478
Подростки. 422
Леди
Орбакайте, Лолита, Лорак и другие на закрытие «Новой волны» Знаменитости блистали на красной дорожке и сцене фестиваля
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
Завораживает: 10 самых необычных смотровых площадок мира
7 аксессуаров, которые преобразят интерьер
5 ошибок в организации систем хранения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь