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17:31 (мск), источник: Известия

Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19

Более 500 тыс. несовершеннолетних, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, являются школьниками. Они также находятся в группе риска по развитию тяжелых форм COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 28 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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Источник: РИА "Новости"

Он назвал охрану здоровья школьников одним из общегосударственных приоритетов. При этом Салагай призвал граждан не забывать, что Россия продолжает «находиться в периоде пандемии новой коронавирусной инфекции».

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«На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», — сказал замминистра в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Именно поэтому, по словам Салагая, крайне важно обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся.

«Важно, чтобы школьники и их родители имели правильную и корректную информацию относительно коронавируса», — добавил он.

В то же время замминистра отметил, что на время активного распространения новой коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся, однако оно уже восстанавливается.

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Также в ходе совещания глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что противоэпидемиологические меры в российских школах 1 сентября будут усилены. Он обратил внимание на то, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.

8 августа врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания. При этом, согласно статистике за последний месяц, которую привел Тимаков, грудные дети в 26 раз чаще болеют COVD-19, чем в начале нынешнего года.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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