Эксперты оценили заявление о пользе прививок при постковидном синдроме

«У людей с постковидным синдромом уже должен быть иммунитет, как у переболевших, и вакцинация может чрезмерно возбудить иммунитет. Все зависит от человека, проявлений синдрома, времени после болезни, когда он вакцинируется», — сказала Попович.
При этом доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал РБК, что о возможности улучшить состояние здоровье, привившись во время постковидного синдрома, есть несколько научных работ.
«Я встречал научные данные о том, что у 40% значительно улучшается состояние. Примечательно, что при многих заболеваниях вакцина используется не только для профилактики, но и для лечения», — сказал Малышев.
По его словам, такая система уже отработана для многих инфекционных заболеваний. При этом механизмы взаимосвязи между прививкой и постковидным синдромом эксперт назвал «довольно сложными».
Ранее о пользе для здоровья вакцинации при постковидном синдроме заявил в интервью «РИА Новости» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, пациенты с таким синдромом переносят прививку так же легко, как и те, у кого ее нет. Более того, Горелов считает, что вакцинация может защитить от постковидного синдрома.