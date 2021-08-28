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22:21 (мск), источник: РБК

Эксперты оценили заявление о пользе прививок при постковидном синдроме

Если постковидный синдром проявляется в обострении хронических заболеваний, вакцинироваться в таком случае не рекомендуется, сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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Источник: РИА "Новости"

«У людей с постковидным синдромом уже должен быть иммунитет, как у переболевших, и вакцинация может чрезмерно возбудить иммунитет. Все зависит от человека, проявлений синдрома, времени после болезни, когда он вакцинируется», — сказала Попович.

При этом доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал РБК, что о возможности улучшить состояние здоровье, привившись во время постковидного синдрома, есть несколько научных работ.

«Я встречал научные данные о том, что у 40% значительно улучшается состояние. Примечательно, что при многих заболеваниях вакцина используется не только для профилактики, но и для лечения», — сказал Малышев.

По его словам, такая система уже отработана для многих инфекционных заболеваний. При этом механизмы взаимосвязи между прививкой и постковидным синдромом эксперт назвал «довольно сложными».

Ранее о пользе для здоровья вакцинации при постковидном синдроме заявил в интервью «РИА Новости» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, пациенты с таким синдромом переносят прививку так же легко, как и те, у кого ее нет. Более того, Горелов считает, что вакцинация может защитить от постковидного синдрома.

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