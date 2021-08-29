Эксперт рассказала о продолжительности проблем с дыханием после ковида

«У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев», — рассказала она ТАСС.
Время восстановления, как указала эксперт, зависит от состояния человеческого организма, степени тяжести заболевания, наличия сопутствующих болезней, а также от регулярности и объема реабилитационных мероприятий.
Ранее, 28 августа, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями после перенесенного коронавируса. При этом существует множество других осложнений без явных симптомов, которые можно выявить при углубленном обследовании в павильонах «Здоровая Москва».
По его словам, если у пациента наблюдается одышка, боль в груди, тахикардия, кашель, то с обследованием надо поторопиться.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».