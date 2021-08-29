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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар

Россия готова к отражению любого удара, в том числе и в космосе. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.ру».

Источник: РИА "Новости"

«Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения», — сказал Рогозин.

Он добавил, что будущие войны могут начаться именно в космосе.

Глава «Роскосмоса» пояснил, что, согласно данным аналитиков, конфликт может начаться с уничтожения орбитальной группировки противников.

Рогозин назвал это поводом к войне и отметил, что на каждом космическом аппарате есть системы, которые способы идентифицировать рукотворное воздействие.

Ранее Рогозин рассказал о перспективах присутствия России на МКС. По его словам, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Он добавил, что российская космическая отрасль является абсолютным лидером в области ракетно-двигательного строительства.

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