13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как сжигается висцеральный жир
Это поможет в борьбе с ожирением,
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Исследователи из Португалии выяснили скрытые механизмы, благодаря которым в организме сжигается висцеральный жир.
В отличие от обычных жировых отложений, которые накапливаются под кожей, висцеральный жир собирается в брюшной полости вокруг жизненно важных органов. В небольшом количестве он полезен, так как связан с репродуктивной и другими функциями организма. Но при ожирении висцеральный жир начинает производить чрезмерное количество белков и гормонов, которые негативно влияют на окружающие ткани и органы. В итоге повышаются шансы заболеть
До сих пор ученые не до конца понимали механизмы расщепления висцерального жира, избавиться от которого очень сложно. В новом исследовании, проведенном на мышах, команда обнаружила нейроиммунный процесс, с помощью которого мозг управляет запасами висцерального жира.
Висцеральный жир выглядит как однородная желтая масса, но на самом деле это сложная смесь нервных волокон, жировых, иммунных и других клеток, объясняют ученые. Они попытались понять, как и откуда иммунные клетки ILC2 в висцеральном жире «получают приказы» о регулировке его уровня.
Оказалось, что нейроны и иммунные клетки в висцеральном жире «не разговаривают друг с другом», говорят ученые. Но у них есть неожиданный посредник — мезенхимальные стволовые клетки. До сих пор считалось, что они только производят каркас ткани, а вся остальная работа «возложена» на клетки другого типа.
Нейронные сигналы поступают на недооцененные мезенхимальные стволовые клетки, а те, в свою очередь, передают сообщения дальше — иммунным клеткам, которые «приказывают» жировым клеткам повысить метаболизм.
Далее команда выяснила, что нейронной активностью управляет определенная область в гипоталамусе, известная как PVH. Эта структура, расположенная рядом с основанием мозга, управляет метаболизмом и многими другими
Теперь ученым осталось выяснить, что заставляет PVH выдавать команду «сжигание жира». Это может быть связано с определенным рационом, физической активностью, метаболическими сигналами и другими обстоятельствами.
Открытый учеными механизм обрисовывает новые горизонты в борьбе с ожирением и вызванными им болезнями. Как только ученые найдут безопасный способ влиять на обнаруженную цепочку, в борьбе с
Анна Лысенко