16:29 (мск), источник: Секрет Фирмы
COVID-19 может помешать планам по космическим запускам в США
Планы по космическим запускам в США оказались под угрозой срыва
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По данным Bloomberg, наибольшая потребность в жидком кислороде, из которого делают медицинский кислород, сложилась в штате Флорида, где расположен космодром NASA.
«Люди превыше всего», — заявил чиновник.
Увеличивающаяся потребность американских больниц в кислороде сказалась на космической отрасли. NASA и аэрокосмическая компания United Launch Alliance (ULA) заявили, что перенесли запуск своего следующего спутника для наблюдения за Землей Landsat 9 на неделю. Это связано с ограничениями, с которыми сталкивается поставщик азота Airgas.
«Текущая потребность в медицинском жидком кислороде
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл призвала всех поставщиков, у кого есть запас кислорода, связаться с ней. «Мы, конечно же, заботимся о том, чтобы в больницах был необходимый кислород, но все, у кого есть запас жидкого кислорода, отправьте мне электронное письмо», — попросила Шотвелл.
Илон Маск, в свою очередь, написал в Twitter, что срывы поставок кислорода не являются сейчас резким ограничивающим фактором, но риск для продолжения запусков существует.
Жидкий кислород используется в качестве окислительного компонента ракетного топлива — в ракетных двигателях он взаимодействует с керосином или другим горючим. На жидком кислороде летают ракеты компаний SpaceX, ULA и Virgin Orbit.
Ранее «Секрет» писал, что строительная компания миллиардера Илона Маска The Boring Company собирается вырыть туннель возле космодрома SpaceX в Техасе. Через туннель персоналу SpaceX будет легче добираться до работы, а местные жители смогут свободно проезжать к пляжу.
Анатолий Круглов