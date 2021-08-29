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16:29 (мск), источник: Секрет Фирмы

COVID-19 может помешать планам по космическим запускам в США

Планы по космическим запускам в США оказались под угрозой срыва из-за летнего скачка новых случаев заболевания коронавирусом — правительству приходится перенаправлять жидкий кислород, который используется в качестве топлива для ракет, для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Американское космическое агентство (NASA) уже перенесло запуск спутника Landsat 9. О рисках предупредил и глава SpaceX Илон Маск.

По данным Bloomberg, наибольшая потребность в жидком кислороде, из которого делают медицинский кислород, сложилась в штате Флорида, где расположен космодром NASA. Вице-президент по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричард Крейг заявил, что пациенты на аппаратах ИВЛ имеют приоритет в цепочке поставок кислорода.

«Люди превыше всего», — заявил чиновник.

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Увеличивающаяся потребность американских больниц в кислороде сказалась на космической отрасли. NASA и аэрокосмическая компания United Launch Alliance (ULA) заявили, что перенесли запуск своего следующего спутника для наблюдения за Землей Landsat 9 на неделю. Это связано с ограничениями, с которыми сталкивается поставщик азота Airgas.

«Текущая потребность в медицинском жидком кислороде из-за пандемии повлияла на доставку необходимого жидкого азота», — сообщил представитель NASA. В Airgas отметили, что компания «сосредоточивает все доступные ресурсы для удовлетворения требуемого спроса клиентов на медицинский кислород во время пандемии».

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл призвала всех поставщиков, у кого есть запас кислорода, связаться с ней. «Мы, конечно же, заботимся о том, чтобы в больницах был необходимый кислород, но все, у кого есть запас жидкого кислорода, отправьте мне электронное письмо», — попросила Шотвелл.

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Илон Маск, в свою очередь, написал в Twitter, что срывы поставок кислорода не являются сейчас резким ограничивающим фактором, но риск для продолжения запусков существует.

Жидкий кислород используется в качестве окислительного компонента ракетного топлива — в ракетных двигателях он взаимодействует с керосином или другим горючим. На жидком кислороде летают ракеты компаний SpaceX, ULA и Virgin Orbit.

Ранее «Секрет» писал, что строительная компания миллиардера Илона Маска The Boring Company собирается вырыть туннель возле космодрома SpaceX в Техасе. Через туннель персоналу SpaceX будет легче добираться до работы, а местные жители смогут свободно проезжать к пляжу.

Анатолий Круглов

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