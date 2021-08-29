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19:01 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне рассказали, что их раздражает при поездках по стране

Высокие цены и отсутствие туристической инфраструктуры оказались в списке вещей, которые больше всего раздражают россиян при поездках по стране. Чаще всего эти претензии относятся к Крыму и Краснодарскому краю, сообщил cервис Superjob, опросив по всей стране 2400 человек старше 18 лет. Ранее стало известно, что за год власти потратили более 100 млн рублей на пропаганду внутреннего туризма.

Источник: РИА "Новости"

Superjob опрашивал по 300 респондентов, которые посещали города «Золотого кольца», а также курорты Кубани, Дагестана, Калининградской области, Алтая, Крыма и Ставрополья в течение последних трёх лет.

Больше всего туристы остались недовольны отсутствием инфраструктуры, удобств и сервиса (кафе, душевые, туалеты, безналичная оплата), завышенными ценами, несоответствием цены и качества.

В Крыму сервис не оценили 33% путешественников, ещё 30% опрошенных не устроили цены. Для Краснодарского края показатели составили 26% и 36% соответственно. Цены, инфраструктура и качество услуг попали в топ раздражающих факторов почти во всех рассмотренных регионах. Исключением стал Алтай.

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В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройке самых раздражающих вещей российские туристы назвали также отношение местных жителей. Им не понравилось высокомерие и недовольство количеством приезжих. На Кубани и на Ставрополье опрошенные указывали на невоспитанность и хамство других туристов. На маршруте «Золотого кольца» россиян раздражали плохие дороги, а в Калининградской области — переменчивая погода.

В список регионов, к которым у россиян меньше всего претензий, вошли Калининград (46%), Дагестан (43%), Ставрополье и Камчатка (по 42%). При этом в перечень самых благожелательные к туристам мест попали Камчатка, Дагестан и города «Золотого кольца». Там отдыхающие не раздражали большинство местных жителей.

Исследование также показало, что у местных жителей было меньше поводов для недовольства туристами. В тройке самых раздражающих факторов — неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Впрочем, у жителей Дагестана и Крыма были нарекания и к внешнему виду путешественников.

Ранее «Секрет» писал, что Ростуризм с июля 2020 года потратил 124,7 млн рублей на пропаганду внутреннего туризма в интернете.

В феврале 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла, что проверит Ростуризм на нарушения при распределении грантов между турфирмами. В прошлом году ведомство выделило различным компаниям 1,2 млрд рублей, но многие операторы пожаловались на несправедливость.

Алексей Терёшин

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