Россияне рассказали, что их раздражает при поездках по стране

Superjob опрашивал по 300 респондентов, которые посещали города «Золотого кольца», а также курорты Кубани, Дагестана, Калининградской области, Алтая, Крыма и Ставрополья в течение последних трёх лет.
Больше всего туристы остались недовольны отсутствием инфраструктуры, удобств и сервиса (кафе, душевые, туалеты, безналичная оплата), завышенными ценами, несоответствием цены и качества.
В Крыму сервис не оценили 33% путешественников, ещё 30% опрошенных не устроили цены. Для Краснодарского края показатели составили 26% и 36% соответственно. Цены, инфраструктура и качество услуг попали в топ раздражающих факторов почти во всех рассмотренных регионах. Исключением стал Алтай.
В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройке самых раздражающих вещей российские туристы назвали также отношение местных жителей. Им не понравилось высокомерие и недовольство количеством приезжих. На Кубани и на Ставрополье опрошенные указывали на невоспитанность и хамство других туристов. На маршруте «Золотого кольца» россиян раздражали плохие дороги, а в Калининградской области — переменчивая погода.
В список регионов, к которым у россиян меньше всего претензий, вошли Калининград (46%), Дагестан (43%), Ставрополье и Камчатка (по 42%). При этом в перечень самых благожелательные к туристам мест попали Камчатка, Дагестан и города «Золотого кольца». Там отдыхающие не раздражали большинство местных жителей.
Исследование также показало, что у местных жителей было меньше поводов для недовольства туристами. В тройке самых раздражающих факторов — неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Впрочем, у жителей Дагестана и Крыма были нарекания и к внешнему виду путешественников.
Ранее «Секрет» писал, что Ростуризм с июля 2020 года потратил 124,7 млн рублей на пропаганду внутреннего туризма в интернете.
В феврале 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла, что проверит Ростуризм на нарушения при распределении грантов между турфирмами. В прошлом году ведомство выделило различным компаниям 1,2 млрд рублей, но многие операторы пожаловались на несправедливость.
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