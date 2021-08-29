20:43 (мск), источник: РБК
Лидер Rammstein Линдеманн отменил выступление на фестивале в Твери
Музыкантам было запрещено выступать
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн не будет выступать на фестивале «МакЛарин за Родину» в Твери, сообщил организатор фестиваля Максим Ларин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Музыкантам запретили выступать
«Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», — написал Ларин в соцсети.
К посту во «ВКонтакте» он прикрепил копию уведомления на имя генерального директора ООО «Прайм Маркетинг» Вячеслава Воломатова (совладелец — Ларин) от продюсера Линдеманна Анара Рейбанда. В нем говорится, что 27 августа в ресторан «Шоша» на территории комплекса отдыха «Завидово», в котором находился музыкант, прибыли сотрудники правоохранительных органов и вручили ему предписание о необходимости соблюдения законодательства об антиковидных мерах. Музыкантам запретили выступать на фестивале и предупредили их об административной и уголовной ответственности в случае нарушения законодательства.
«В связи с изложенным <…> артист <…> принимает решение об отмене своего выступления на фестивале “МакЛарин за Родину” 29 августа 2021 года на территории пивоварни “Афанасий”, — говорится в документе. Также сообщается, что у группы “отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля
Ранее стало известно, что в номер немецкого вокалиста пришли полицейские. Линдеманна предупредили о действующих ограничениях при проведении массовых мероприятий (в Тверской области в мероприятиях могут участвовать не более 500 человек, а количество зрителей не должно превышать 50%). Кроме того, было возбуждено административное дело в отношении продюсера Линдеманна, причиной стало нарушение миграционного режима: он неверно указал цель приезда в Россию при пересечении границы.
Елена Чернышова