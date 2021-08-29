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22:29 (мск), источник: Известия

Жителей 11 регионов РФ предупредили о снеге в начале сентября

Первый снег в начале сентября прогнозируется в 11 регионах России. Об этом в воскресенье, 29 августа, говорится на сайте центра погоды «Фобос». Похолодание и «зимние» осадки ожидаются в Мурманской, Вологодской и Архангельской областях, а также в республиках Карелия и Коми. Кроме того, непогода придет в Пермский край и Свердловскую область. Не исключено выпадение снега и в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

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Источник: Известия

Также согласно прогнозу, настоящая осень наступит в Центральной России уже 2 сентября.

«В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — указали синоптики.

Температура воздуха ночью будет составлять +8…+13 градусов, а днем не превысит +16 градусов.

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При этом «холодное дыхание Арктики» в дальнейшем будет только усиливаться, и по ночам похолодает до +3…+8 градусов, а днем до +7…+12 градусов. Отмечается, что такие температурные показатели на 5−7 градусов ниже климатической нормы сентября.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что такие погодные показатели будут и в Москве.

«Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», — добавил синоптик в своем Instagram.

Специалист предупредил, что в столице также стоит ожидать осадки, которые будет сопровождать порывистый ветер. На первой же неделе сентября «ожидается глубокая осень».

Резкая смена погоды обрушит показатели барометров «на барическое дно», что повлияет на метеозависимых людей, подчеркнул Тишковец.

При этом он предупредил, что во второй половине сентября и в октябре россиянам стоит готовиться к бабьему лету.

Ранее в этот же день Тишковец заявил, что лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с легким дефицитом осадков, что сделало его «персиковым».

Так, июнь был на 3,2 градуса теплее нормы, июль — на 2,5 градуса. При этом в оба месяца количество осадков было ниже климатической нормы. Август стал очень влажным, указал специалист.

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