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04:29 (мск), источник: РБК

Врачи объяснили рост смертности при снижении заболеваемости COVID

Увеличение смертности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости связано с тем, что показатели смертности изменятся позже, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По словам Попович, сейчас умирают люди, которые заболели несколько недель назад, а эффект снижения заболеваемости будет заметен не раньше сентября.

С ней согласен руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Если вы будете составлять представление об уровне летальности, нужно соотносить его не с той заболеваемостью, которая есть сегодня. Через три-четыре недели мы увидим цифру, которая будет соответствовать сегодняшней заболеваемости», — добавил он.

Лариса Попович подчеркнула, что высокая смертность вызвана пиком заболевания, который был ранее.

«Это последствия высокой заболеваемости, смертность идет с большим лагом от месяца до сорока дней. Мы в июне получали огромную вспышку, люди лечили и не справились, не удалось вылечить», — сказала она.

На показатели смертности, по словам Попович, повлияло также то, что в некоторых регионах заболеваемость еще не снизилась.

«Во многом эта ситуация связана не с московской, а с распределенной по регионам заболеваемостью, где еще не удалось обуздать третью волну», — уточнила она.

По мнению Чепурнова, на уровень смертности влияет также летальность дельта-штамма. «Дельта-штамм занимает большое количество случаев заболевания, у него летальность значительно выше, чем у остальных», — сообщил он.

Несмотря на рекордную смертность, неправильно говорить об увеличении летальности коронавируса, заявил РБК врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Не стоит путать понятие летальности и смертности. Два дня — недостаточный срок, чтобы можно было сделать выводы об увеличении летальности. Она может зависеть от ряда факторов, начиная с возраста пациентов, находившихся в тяжелом течении, заканчивая имеющимися у них патологиями и заболеваниями. Только выявление закономерности среди всего количества умерших позволило бы определить факторы риска, которые поспособствовали летальному исходу. Несмотря на публикацию цифр о летальности, очень важно не делать преждевременных выводов, чтобы избежать паники», — заключил он.

Число новых заражений в России стало расти с середины июня. Если на протяжении весны в сутки выявляли от 7 тыс. до 9,5 тыс. новых случаев заражения, то 13 июня — уже 14,7 тыс., а 9 июля — 25,7 тыс. После этого число случаев заражения стало снижаться: 21 июля — 23,7 тыс., 3 августа — 22 тыс., 16 августа — 20,7 тыс., 24 августа — 18,8 тыс.

На протяжении весны суточная смертность от COVID держалась в пределах 300−400 случаев. 22 июня число смертельных случаев превысило 500, 13 июля — 780, а 12 августа составило 808. Максимальная суточная смертность 14 августа достигла рекорда — 819 человек.

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