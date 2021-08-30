Названа самая выгодная дата для перелета в Турцию

Это же направление лидирует и в стоимости туров: при двухместном размещении в отеле «три звезды» с завтраками в Турции пока можно найти недельный тур за 11,5 тыс. рублей. По информации агрегаторов, средняя цена билетов в оба конца — 20,8 тыс. рублей. По сравнению с августом число запросов на перелет в эту страну в сентябре выросло на 42%.
«Самая выгодная по цене дата для заезда — 1 сентября. Многие, кто планирует отдых в сентябре, вынужденно сдвигают его на более позднее время, чтобы в первый учебный день отвести детей-школьников на линейку», — сообщили в компании-туроператоре Tui.
Средняя стоимость авиабилета туда-обратно из России в Турцию на сентябрь, по статистике сервиса OneTwoTrip, составляет 20,8 тыс. рублей — на 14,4% ниже, чем в августе. Поисковик авиабилетов Aviasales в сентябре называет более низкую среднюю цену полета — 18 296 рублей.
Из курортных направлений на втором месте после Турции окажется Греция с ценой в 26 928 рублей за билеты в обе стороны. Ее доля в общем объеме бронирований — 6%, относительно августа она выросла на 71%, подсчитали в Aviasales.
На третьем месте в топе спроса на авиабилеты на курорты оказался Кипр. Билеты на остров, по данным Aviasales, можно купить в среднем за 24 010 рублей. Доля кипрских заказов в общем объеме сентября выросла в полтора раза. Египет в десятку пока не входит: его доля где-то в районе 1%. Елена Шелехова из OneTwoTrip считает, что туристы потянутся в эту страну ближе к середине осени, когда полетная программа будет окончательно сформирована, а на курортах установится благоприятная для отдыха погода.