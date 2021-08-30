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08:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Более девяти тысяч россиян находятся в тюрьмах за рубежом

Общее количество граждан России, которые находятся в иностранных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом, достигает 9 тыс., сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. По его словам, почти 3 тыс. из них уже вынесен приговор. Наибольшее число россиян находится в тюрьмах в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Франции и Германии.

Источник: Reuters

«Общее количество российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом, то есть тех, чей правовой статус ограничен вследствие того, что они либо обвиняются, либо подозреваются в совершении преступлений, или в отношении них уже вынесен обвинительный приговор компетентным судебным органом соответствующего государства, эти данные нами постоянно обновляются. По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек», — сообщил Лукьянцев «РИА Новости».

Он уточнил, что из 9218 человек 4371 находится в статусе подозреваемого, 1895 — обвиняемых, еще 2952 человека уже приговорены судами иностранных государств.
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По его словам, это приблизительные данные, так как некоторые государства не разглашают подобные сведения из-за жестких ограничений в целях защиты персональных данных. Также есть случаи, когда россияне сами предпочитают не оповещать, что у них проблемы с пенитенциарными органами в зарубежных странах.

Григорий Лукьянцев сообщил, что наибольшее число россиян находится под ограничениями в связи со своим процессуальным статусом в странах, где есть большая русскоязычная община. В их числе он назвал США, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Францию, Германию. По его словам, чаще всего россияне попадают в тюрьмы за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений — хулиганства и краж.

Уполномоченный МИД РФ также рассказал, что с 2008 года третьи страны арестовали более 50 граждан России по запросу США. По его мнению, Вашингтон «ведет охоту» за россиянами за рубежом. Господин Лукьянцев считает, что в США на россиян оказывают давление для склонения к сотрудничеству со следствием.

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