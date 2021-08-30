Более девяти тысяч россиян находятся в тюрьмах за рубежом

«Общее количество российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом, то есть тех, чей правовой статус ограничен вследствие того, что они либо обвиняются, либо подозреваются в совершении преступлений, или в отношении них уже вынесен обвинительный приговор компетентным судебным органом соответствующего государства, эти данные нами постоянно обновляются. По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек», — сообщил Лукьянцев «РИА Новости».
Он уточнил, что из 9218 человек 4371 находится в статусе подозреваемого, 1895 — обвиняемых, еще 2952 человека уже приговорены судами иностранных государств.
По его словам, это приблизительные данные, так как некоторые государства не разглашают подобные сведения из-за жестких ограничений в целях защиты персональных данных. Также есть случаи, когда россияне сами предпочитают не оповещать, что у них проблемы с пенитенциарными органами в зарубежных странах.
Григорий Лукьянцев сообщил, что наибольшее число россиян находится под ограничениями в связи со своим процессуальным статусом в странах, где есть большая русскоязычная община. В их числе он назвал США, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Францию, Германию. По его словам, чаще всего россияне попадают в тюрьмы за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений — хулиганства и краж.
Уполномоченный МИД РФ также рассказал, что с 2008 года третьи страны арестовали более 50 граждан России по запросу США. По его мнению, Вашингтон «ведет охоту» за россиянами за рубежом. Господин Лукьянцев считает, что в США на россиян оказывают давление для склонения к сотрудничеству со следствием.