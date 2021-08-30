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13:22 (мск), источник: ТАСС

Презентация программы «Пушкинская карта». Видеотрансляция

В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина проходит презентация, посвященная запуску программы «Пушкинская карта».

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В рамках мероприятия выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, президент — председатель правления, член набсовета «Почта банка» Дмитрий Руденко, участники креативного кампуса по разработке информационной кампании «Пушкинской карты» Дарья Гуськова, Мария Тихонина и Андрей Баранов.

В презентации также принимают участие генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, руководитель агентства «Росмолодежь» Ксения Разуваева, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Модератором мероприятия выступает Иван Сурвилло, автор проекта ТАСС «Беседы с Иваном Сурвилло».

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг.

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