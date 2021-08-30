В «Векторе» указали на отсутствие оснований прививать детей от COVID-19

«Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей, для их защиты, но с учетом циркулирующего сейчас “Дельта”-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков», — сказал он в ходе выступления в Российском обществе «Знание».
20 августа опрошенные «Известями» врачи рассказали, что на сегодняшний день фиксируется все больше случаев заболевания детей коронавирусной инфекцией, причем дети всё чаще переносят болезнь с признаками пневмонии.
Так, по словам медицинского директора ГК МЕДСИ Татьяны Шаповаленко, дети младшего возраста (до 6−7 лет), как правило, переносят болезнь достаточно легко, в то время как дети старше 8−9 лет болеют достаточно тяжело.
Ранее, 23 июля, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что власти России не планируют вводить в стране обязательную вакцинацию школьников от коронавируса. При этом студентам старше 18 лет перед началом учебного года рекомендуется сделать прививку, отметил министр.
21 июля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября и отметил, что для этого делается всё возможное.