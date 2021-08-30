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14:32 (мск), источник: Известия

В «Векторе» указали на отсутствие оснований прививать детей от COVID-19

Оснований для начала вакцинации детей и подростков от коронавируса до появления более опасных штаммов нет. Об этом 30 августа заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей, для их защиты, но с учетом циркулирующего сейчас “Дельта”-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков», — сказал он в ходе выступления в Российском обществе «Знание».

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20 августа опрошенные «Известями» врачи рассказали, что на сегодняшний день фиксируется все больше случаев заболевания детей коронавирусной инфекцией, причем дети всё чаще переносят болезнь с признаками пневмонии.

Так, по словам медицинского директора ГК МЕДСИ Татьяны Шаповаленко, дети младшего возраста (до 6−7 лет), как правило, переносят болезнь достаточно легко, в то время как дети старше 8−9 лет болеют достаточно тяжело.

Ранее, 23 июля, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что власти России не планируют вводить в стране обязательную вакцинацию школьников от коронавируса. При этом студентам старше 18 лет перед началом учебного года рекомендуется сделать прививку, отметил министр.

21 июля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября и отметил, что для этого делается всё возможное.

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