Более 7 тыс. мероприятий заявили на участие в проекте «Пушкинская карта»

Презентация проекта прошла в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. Модератором мероприятия выступает автор проекта ТАСС «Беседы с Иваном Сурвилло» Иван Сурвилло.
«1 353 учреждения на данный момент и 7 051 мероприятие, которое предоставлено этими учреждениями. Но их будет больше», — сказала Любимова, отвечая на вопрос, какое количество мероприятий заявлено на участие в программе.
Для участия в проекте учреждениям культуры, в том числе частным, нужно зарегистрироваться на портале PRO. Культура. РФ. Специалисты портала проводят первичную проверку предложенных мероприятий на соответствие контента возрасту участников программы, отсутствие ненормативной лексики и другой неподобающей информации. Далее афишу утверждают региональные экспертные советы.
О запуске программы «Пушкинская карта» объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. «Пушкинской картой» смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.