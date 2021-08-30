Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым в 1569 году

Эта тема была упомянута во время встречи главы государства в понедельник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Глава региона в ходе встречи рассказал об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесенного в советские годы древнего Отроч монастыря. «Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», — сказал Руденя.
«Это только одна из версий», — заметил в ответ Путин.
Митрополит Филипп (до пострижения в монахи — Федор Степанович Колычев) родился в Москве в 1507 году. Был поставлен на митрополичий престол в 1566 году, но после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре.
В 1569 году он был задушен. В историографии убийцей митрополита традиционно называется Малюта Скуратов, а формальным поводом — отказ благословить опричников. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.