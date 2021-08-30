Минпросвещения поддержало идею поднимать флаг России в школах

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма», — заявил господин Кравцов на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Министр отметил, что во многих регионах эта практика уже существует.
«Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — сказал Сергей Кравцов на брифинге.
25 августа на встрече с учителями и учениками господин Путин поддержал идею ввести в школах традицию поднятия государственного флага, но уточнил, что для реализации этого нужен общегосударственный стандарт. С такой инициативой к президенту обратился воспитатель лагеря МДЦ «Артек».
По словам Владимира Путина, финансирование для реализации предложения должно быть выделено из федерального бюджета. Президент отметил, что традиция вывешивания символов государства существует в учебных заведениях и других учреждениях многих стран.