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16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпросвещения поддержало идею поднимать флаг России в школах

Министерство просвещения будет распространять в школах практику поднятия государственного флага с нового учебного года, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Ранее идею ввести в школах подобную традицию одобрил президент Владимир Путин.

Источник: Reuters

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма», — заявил господин Кравцов на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

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Министр отметил, что во многих регионах эта практика уже существует.

«Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — сказал Сергей Кравцов на брифинге.

25 августа на встрече с учителями и учениками господин Путин поддержал идею ввести в школах традицию поднятия государственного флага, но уточнил, что для реализации этого нужен общегосударственный стандарт. С такой инициативой к президенту обратился воспитатель лагеря МДЦ «Артек».

По словам Владимира Путина, финансирование для реализации предложения должно быть выделено из федерального бюджета. Президент отметил, что традиция вывешивания символов государства существует в учебных заведениях и других учреждениях многих стран.

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