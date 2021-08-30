18:03 (мск), источник: Forbes
Китайским детям запретили играть в онлайн-игры больше трех часов в неделю
Китай ограничил время, которое несовершеннолетние могут тратить на
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Власти Китая ограничили время, которое дети и подростки могут тратить на
В начале августа китайское издание Economic Information Daily, связанное с государственным информагентством «Синьхуа», опубликовало статью, в которой назвало
Вскоре после выхода статьи Tencent решила запретить несовершеннолетним пользователям играть в ее игры больше часа в будние дни и двух часов — в выходные. Компания также запретила детям младше 12 лет тратить деньги на
Новые ограничения могут привести к дальнейшему падению акций китайских технологических компаний, заявил Bloomberg исполнительный директор брокерской фирмы UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. Стивен Люнг. «Три часа в неделю — это слишком жестко. Такая политика окажет негативное влияние на Tencent», — отметил эксперт.
Ценные бумаги Tencent на торгах в понедельник упали почти на 2% и на минимуме торговались по 457,6 гонконгского доллара (около $59).
Тимур Батыров