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18:03 (мск), источник: Forbes

Китайским детям запретили играть в онлайн-игры больше трех часов в неделю

Китай ограничил время, которое несовершеннолетние могут тратить на онлайн-игры. Детям и подросткам разрешили играть только три часа в неделю. Ранее государственное СМИ Китая назвало игры «духовным опиумом», обрушив акции крупнейших IT-компаний.

Источник: AP 2021

Власти Китая ограничили время, которое дети и подростки могут тратить на онлайн-игры. По новым правилам игровые платформы могут оказывать услуги несовершеннолетним только с 8 до 9 вечера по пятницам, выходным и официальным праздничным дням. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заявление Государственного управления по делам прессы и печати КНР.

Ранее несовершеннолетние китайцы могли играть в онлайн-игры по полтора часа в будни и по три часа — в выходные дни. Запрет на игры действовал только ночью — с 10 вечера до 8 утра.
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В начале августа китайское издание Economic Information Daily, связанное с государственным информагентством «Синьхуа», опубликовало статью, в которой назвало онлайн-игры «духовным опиумом». Автор материала, в частности, заявил, что у несовершеннолетних возникает зависимость от игр, и призвал к большему объему ограничений в индустрии. Публикация привела к резкому падению акций китайских IT-компаний, работающих в сфере видеоигр. Ценные бумаги Tencent тогда подешевели больше чем на 6%, акции NetEase — почти на 8%, бумаги разработчика игр XD Inc. — более чем на 8%.

Вскоре после выхода статьи Tencent решила запретить несовершеннолетним пользователям играть в ее игры больше часа в будние дни и двух часов — в выходные. Компания также запретила детям младше 12 лет тратить деньги на внутриигровые покупки и призвала рассмотреть возможность введения полного запрета на игры для детей этого возраста.

Она указала, что обеспечить более высокий уровень защиты несовершеннолетних попросили компетентные органы.

Новые ограничения могут привести к дальнейшему падению акций китайских технологических компаний, заявил Bloomberg исполнительный директор брокерской фирмы UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. Стивен Люнг. «Три часа в неделю — это слишком жестко. Такая политика окажет негативное влияние на Tencent», — отметил эксперт.

Ценные бумаги Tencent на торгах в понедельник упали почти на 2% и на минимуме торговались по 457,6 гонконгского доллара (около $59).

Тимур Батыров

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