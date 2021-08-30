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17:41 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Видео: в США родился щенок с пятью лапами

Пока сложно сказать, потребуется ли малышу удаление конечности.

В городе Линкольн (Калифорния, США) родился американский бульдог с особенностью — пятой лапой, расположенной в том же месте, где и хвост. Видео с необычным щенком опубликовала команда по спасению бульдогов NorCal Bully Breed Rescue в своем TikTok.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам владельцев, сначала они не были уверены, что этот отросток на самом деле является лишней лапой, однако медицинские обследования показали, что в нем есть кость предплюсны. Кроме того, на лапе щенка обнаружили три пальца и три подушечки.

Сейчас сложно сказать, нужно ли будет удалять конечность, однако пока хозяева щенка не замечали, чтобы он ею шевелил.

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