17:41 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Видео: в США родился щенок с пятью лапами
Пока сложно сказать, потребуется ли малышу удаление конечности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В городе Линкольн (Калифорния, США) родился американский бульдог с особенностью — пятой лапой, расположенной в том же месте, где и хвост. Видео с необычным щенком опубликовала команда по спасению бульдогов NorCal Bully Breed Rescue в своем TikTok.
По словам владельцев, сначала они не были уверены, что этот отросток на самом деле является лишней лапой, однако медицинские обследования показали, что в нем есть кость предплюсны. Кроме того, на лапе щенка обнаружили три пальца и три подушечки.
Сейчас сложно сказать, нужно ли будет удалять конечность, однако пока хозяева щенка не замечали, чтобы он ею шевелил.