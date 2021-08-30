19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка из Канады больше года не чувствовала голода
Это оказалось довольно неожиданное последствие инсульта.
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Канадские специалисты из Исследовательского центра больницы при Монреальском университете в конце августа описали довольно необычный случай, который произошел с их пациенткой.
В 2020 году к ним в больницу с ишемическим инсультом поступила 28-летняя беременная девушка.
У пациентки уже был паралич правой стороны тела и нарушение речи, что является явным симптомом инсульта. Врачи быстро подобрали девушке лечение, и уже через неделю она отправилась домой.
К сожалению, сохранить беременность не получилось, и
Специалисты установили, что всему виной стал перенесенный инсульт, который затронул левую островковую долю мозга, отвечающую за контроль аппетита и обработку вкусовых сигналов. К счастью, девушке повезло, и спустя 15 месяцев чувство голода
Екатерина Гура