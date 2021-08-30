Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 августаНачало войны между Россией и Швецией, открытие Земли Франца-Иосифа, изобретение электрического пылесоса и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
12Земфире исполнилось 45 лет
19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка из Канады больше года не чувствовала голода

Это оказалось довольно неожиданное последствие инсульта.

Источник: unsplash.com

Канадские специалисты из Исследовательского центра больницы при Монреальском университете в конце августа описали довольно необычный случай, который произошел с их пациенткой.

В 2020 году к ним в больницу с ишемическим инсультом поступила 28-летняя беременная девушка.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

У пациентки уже был паралич правой стороны тела и нарушение речи, что является явным симптомом инсульта. Врачи быстро подобрали девушке лечение, и уже через неделю она отправилась домой.

К сожалению, сохранить беременность не получилось, и из-за этого у пациентки был сильный стресс. Именно на него канадка списывала отсутствие аппетита, но только через полгода она поняла, что есть другая причина. Девушка никогда не хотела есть и начала быстро терять вес. Испугавшись за свое здоровье, она вновь обратилась к врачам, которые и нашли необычную причину.

Специалисты установили, что всему виной стал перенесенный инсульт, который затронул левую островковую долю мозга, отвечающую за контроль аппетита и обработку вкусовых сигналов. К счастью, девушке повезло, и спустя 15 месяцев чувство голода все-таки вернулось к ней само.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Читайте также
ИГ взяло ответственность за атаку на аэропорт Кабула
Украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами
Комика Мирзализаде признали «пожизненно нежелательным» в России
Туристы по всему миру пожаловались на бешеные цены на ПЦР-тесты
Самые крупные наводнения в истории России (фото)
Отдыхающие в Анапе сняли на видео охоту дельфинов
Здоровье
Названы продукты, которые нельзя есть перед прививкой от ковида Некоторые — под строгим запретом.
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
Дети
Новое фото Марины Александровой с мужем и детьми умилило соцсети Актриса отпраздновала день рождения в кругу семьи
Леди
Новая женственность и 20-е: главные тренды сентября Если и любить конец лета, то за новые коллекции
Дом
Бытовую химию отдают с огромными скидками
5 вредных советов, которым нельзя следовать при покупке жилья
5 правил планирования освещения внутри шкафа
Как выглядит квартира 41-летней Анны Семенович
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь