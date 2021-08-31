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11:13 (мск), источник: m24.ru

Подростки с онкологией смогут продолжить лечение в детских больницах до 21 года

Правительство РФ разрешило детским медицинским учреждениям продолжать лечение своих онкобольных пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год. Постановление, утверждающее такие изменения, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет», — говорится в документе.

Ожидается, что это позволит не прерывать терапию, а также не терять время на поиск новой клиники и оформление документов.

Раньше пациенты, проходящие лечение в детских онкологических клиниках, после совершеннолетия были вынуждены перейти во взрослую больницу, независимо от состояния их здоровья, этапа терапии и специфики самого заболевания.

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Это приводило к вынужденному прерыванию терапии, тем самым создавая угрозу для здоровья пациентов.

Сергей Собянин ранее сообщил, что за последние два года в столичных больницах внедрили Московский стандарт онкологической помощи, в рамках которого закуплено новое медоборудование, строятся и реконструируются стационары, а пациенты получили дорогостоящие лекарства для лечения рака.

Он подчеркнул, что стоимость месячного курса лечения онкологии может достигать 500 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми препаратами, в столице увеличили расходы на них до 33 миллиардов рублей в год.

С 2019 года за счет города лекарства получают пациенты с меланомой, раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого, на которые приходится почти 80% случаев онкологии. В итоге за два года свыше 55 тысяч москвичей получили необходимые лекарственные препараты. С 2022 года стандарт планируется расширить на пациентов с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

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