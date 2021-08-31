11:49 (мск), источник: Forbes
Эрмитаж продаст на аукционе цифровые копии картин Леонардо да Винчи, Ван Гога и Моне
Эрмитаж выставил на аукцион цифровые копии картин Леонардо да Винчи, Ван Гога, Моне и Кандинского в виде
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Государственный Эрмитаж во вторник, 31 августа, начнет аукцион по продаже подтвержденных цифровых копий пяти своих произведений искусства на криптовалютной бирже Binance, говорится в сообщении на сайте площадки. Произведения искусства выпущены в виде
Цены представлены в криптовалюте BUSD (Binance USD), стартовая стоимость составила 10 000 BUSD (примерно 733 780 рублей). Аукцион откроется в 15:00 мск 31 августа и продлится до 15:00 мск 7 сентября.
Все цифровые копии произведений сделаны в двух экземплярах. Одна останется в Эрмитаже, другая представлена на Binance. В блокчейне закреплена не только подпись Пиотровского, но и дата, точное время, а также место подписания — залы Эрмитажа. Все деньги от продажи
В середине августа Эрмитаж обвинил солиста Rammstein Тилля Линдеманна в несанкционированной продаже
Эрмитаж направил Линдеманну через представителя уведомительные и претензионные письма, а также направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, на которой Линдеманн представил свои NFT. «Это типичное свинство и хамство, так часто свойственное представителям так называемой креативной индустрии», — комментировал ситуацию Пиотровский. О реакции Линдеманна к моменту публикации этого текста не сообщалось.
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Ринат Таиров