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11:49 (мск), источник: Forbes

Эрмитаж продаст на аукционе цифровые копии картин Леонардо да Винчи, Ван Гога и Моне

Эрмитаж выставил на аукцион цифровые копии картин Леонардо да Винчи, Ван Гога, Моне и Кандинского в виде NFT-токенов. Начало торгов запланировано на 31 августа. В середине месяца музей обвинил лидера Rammstein в несанкционированном выпуске NFT с использованием объектов музея.

Источник: РИА "Новости"

Государственный Эрмитаж во вторник, 31 августа, начнет аукцион по продаже подтвержденных цифровых копий пяти своих произведений искусства на криптовалютной бирже Binance, говорится в сообщении на сайте площадки. Произведения искусства выпущены в виде NFT-токенов, уникальность и подлинность которых заверена подписью гендиректора музея Михаила Пиотровского в блокчейне.

На аукцион выставили «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композицию VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Цены представлены в криптовалюте BUSD (Binance USD), стартовая стоимость составила 10 000 BUSD (примерно 733 780 рублей). Аукцион откроется в 15:00 мск 31 августа и продлится до 15:00 мск 7 сентября.

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Все цифровые копии произведений сделаны в двух экземплярах. Одна останется в Эрмитаже, другая представлена на Binance. В блокчейне закреплена не только подпись Пиотровского, но и дата, точное время, а также место подписания — залы Эрмитажа. Все деньги от продажи NFT-токенов получит музей, утверждает Binance. Еще покупатели получат видео — также в виде NFT-токена — с моментом подписания копии Пиотровским.

В середине августа Эрмитаж обвинил солиста Rammstein Тилля Линдеманна в несанкционированной продаже NFT-токенов с изображениями принадлежащих музею произведений искусства. Музей заявил, что Линдеманн заключил договор на съемки клипа на песню «Любимый город», согласно которому музей дал ему право на воспроизведение только трех музейных объектов и только в аудиовизуальном произведении. Однако в клип попали изображения, заранее не согласованные с музеем, а Линдеманн еще и выпустил NFT-токены с использованием и несогласованных музейных объектов, и имени Государственного Эрмитажа, сообщил музей.

Эрмитаж направил Линдеманну через представителя уведомительные и претензионные письма, а также направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, на которой Линдеманн представил свои NFT. «Это типичное свинство и хамство, так часто свойственное представителям так называемой креативной индустрии», — комментировал ситуацию Пиотровский. О реакции Линдеманна к моменту публикации этого текста не сообщалось.

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Эрмитаж в марте анонсировал проведение первой в России выставки NFT-искусства. О том, что музей выпустил первые NFT с изображениями произведений искусства из своей коллекции, впервые стало известно в июле. Пиотровский тогда говорил Forbes, что Эрмитаж не собирается зарабатывать выпуском токенов: «Наши финансовые вопросы исчисляются миллиардами. Смешно решать с помощью токенов финансовые вопросы. У нас нет никаких рыночных ожиданий, связанных с выпуском NFT», — отметил гендиректор музея.

В марте на аукционе Christie’s за $69,35 млн продали цифровую картину современного художника Beeple. Сумма стала рекордной для NFT-искусства. В результате сделки Beeple стал одним из трех самых дорогих живущих художников мира, отметил Christie’s. Картина создана из 5000 отдельных рисунков, которые Beeple создавал по одному на протяжении 5000 дней.

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Ринат Таиров

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