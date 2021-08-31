11:30 (мск), источник: РБК
Власти Индии идентифицировали распространяющуюся вирусную лихорадку
Неизвестная вирусная лихорадка, распространяющаяся в штате
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«Причины вспышки все еще расследуются, но симптомы похожи на денге. Мы уже запустили мощности системы здравоохранения штата», — сказал он.
Также пострадали районы Агра, Матхура, Майнпури и другие.
Верховный министр
О том, что симптомы лихорадки похожи на лихорадку денге, писали СМИ со ссылкой на местный департамент здравоохранения. Так, у большинства заболевших наблюдалась высокая температура, кроме того, у них выявляли обезвоживание и резкое снижение количества тромбоцитов в крови.
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