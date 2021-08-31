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11:30 (мск), источник: РБК

Власти Индии идентифицировали распространяющуюся вирусную лихорадку

Неизвестная вирусная лихорадка, распространяющаяся в штате Уттар-Прадеш в Индии, может быть лихорадкой денге, сообщил заместитель секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад, передает Mirror Now.

Источник: AP 2021

«Причины вспышки все еще расследуются, но симптомы похожи на денге. Мы уже запустили мощности системы здравоохранения штата», — сказал он.

Из-за распространения лихорадки власти штата распорядились приостановить обучение школьников с первого по восьмой классы в округе Фирозабад, где умерло больше всего человек. Ограничения продлится как минимум до 6 сентября.

Также пострадали районы Агра, Матхура, Майнпури и другие.

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Верховный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх сообщил, что первый случай был выявлен 18 августа. К 30 августа стало известно о смерти 68 человек, в том числе 40 детей.

О том, что симптомы лихорадки похожи на лихорадку денге, писали СМИ со ссылкой на местный департамент здравоохранения. Так, у большинства заболевших наблюдалась высокая температура, кроме того, у них выявляли обезвоживание и резкое снижение количества тромбоцитов в крови.

Распространение денге происходит через укусы комаров. Власти сообщают, что из-за дождей и высоких температур передача вирусной лихорадки усилилась.

В Роспотребнадзоре заявили, что риска проникновения лихорадки, обнаруженной в Уттар-Прадеш, в Россию почти нет. Там пояснили, что у стран нет общей границы, кроме того, мероприятия по санитарной охране российской территории позволяют свети такие риски к минимуму.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что осенью в России могут появиться комары — переносчики лихорадки Западного Нила. В ведомстве пояснили, что из-за обилия осадков, а также прогнозируемой теплой и затяжной осени для этого сложились благоприятные обстоятельства. При заражении лихорадкой Западного Нила у больных повышается температура, наблюдается сильная головная боль, мышечные боли. В тяжелых случаях могут развиться менингит, менингоэнцефалит и острый вялый паралич.

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