РФПИ прокомментировал прекращение использования Словакией «Спутника V»

Отмечается, что дополнительные поставки в рамках контракта не планируются.
«Против вакцины “Спутник V” в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, несмотря на то что высочайшие эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру», — прокомментировали в РФПИ.
Подчеркивается, что качество поступившего в Словакию препарата подтвердила лаборатория в Венгрии, сертифицированная в Евросоюзе.
Кроме того, спрос на «Спутник V» среди жителей Словакии превышал поставленный в страну объем.
Ранее Минздрав Словакии сообщил, что в стране с 31 августа прекратят использовать российскую вакцину. Отмечалось, что официальные органы отказались от «Спутника V», так как он все еще не прошел регистрацию в Евросоюзе.
Словакия закупила 200 тысяч доз российского препарата, вакцинация в стране началась 7 июня. Однако уже 12 июня власти отказались закупать новые дозы «Спутника V», а 2 июля Россия выкупила 160 тысяч доз, так как в республике решили использовать только 40 тысяч.
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января. В конце мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объяснило задержку с регистрацией препарата тем, что ведомство еще не получило достаточных доказательств безопасности и эффективности российской вакцины.