Мурашко предупредил о высоком риске смерти для переболевших COVID-19

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, резко возрастает», — отметил глава ведомства.
В июле в минздраве сообщили, что в рамках постковидного синдрома у 20−30% граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, могут возникать тромбозы. В ведомстве посоветовали своевременно выявлять любые изменения в организме и проходить диспансеризацию для того, чтобы предотвратить развитие осложнений после коронавируса.
5 июля Мурашко заявил, что россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, будут получать персональные приглашения для прохождения медицинского обследования. Он подчеркнул, что приглашения гражданам на медицинский осмотр начнут отправлять после того, как система здравоохранения «выдохнет» от потока пациентов.
29 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит регионам порядка 6 млрд рублей для начала программы углубленной диспансеризации. Своевременное обследование, как указал глава кабмина, поможет получить рекомендации врачей и начать лечение.
В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».