Ученые назвали главную причину смерти от тяжелых форм COVID-19

Главной же причиной смерти от инфекциии в подобном случае остается большое количество вирусных частиц в легких. Результаты работы опубликовал научный журнал Nature Microbiology.
«Мы провели пока самое детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких», — рассказал один из авторов исследованяи, адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман.
Ученые давно пытаются понять, что именно становится главной причиной гибели пациентов с тяжелыми формами COVID-19.
На эту роль претендует как сам вирус, так и вторичные бактериальные инфекции и чрезмерно сильная реакция иммунитета на заражение.
Сулайман и его коллеги провели одно из первых всесторонних исследований причин смерти тяжелобольных носителей SARS-CoV-2. В его рамках ученые проследили за развитием вторичных инфекций в легких свыше 580 пациентов, попавших в критическом состоянии в клинику Университета Нью-Йорка в марте 2020 года.
Несмотря на усилия врачей, значительная часть больных, около четверти, умерла после заражения. Сулайман и его коллеги изучили состояние их легких, численность и видовой состав бактерий, обитающих в них, а также сопоставили эти данные с тем, как много вирусных частиц вырабатывал организм погибших и выживших больных.
Оказалось, что главным фактором риска для пациентов в критическом состоянии была высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях.
В среднем в тканях органов дыхания погибших было в десять раз больше частиц коронавируса, чем в легких выживших, тогда как особенности микрофлоры легких значительно слабее влияли на исход болезни.
При этом организм погибших пациентов вырабатывал примерно на 50% меньше иммуноглобулинов — белков, которые отвечают за подавление вирусных инфекций, а также различных форм антител, которые могут соединяться с оболочкой SARS-CoV-2.
Подобная их особенность говорит о том, что главной причиной смерти этих людей были не сопутствующие инфекции, а неспособность иммунитета справиться с вирусом.
«Наши данные показывают, что в работе адаптивного иммунитета этих пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с инфекцией. Если мы сможем выявить эту проблему, у нас появится возможность создать препараты, повышающие активность иммунной системы при заражении коронавирусом», — подытожил еще один автор исследования, доцент Университета Нью-Йорка Леопольд Сигал.