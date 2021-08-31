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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

24 года со дня гибели Дианы: как жила принцесса (фото)

31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе погибла принцесса Уэльская Диана — женщина, завоевавшая всенародную любовь в Великобритании и ставшая одним из идолов массовой культуры конца ХХ века.

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Скромная аристократка

Диана Спенсер родилась в семье виконта и королевской фрейлины и выросла рядом с королевским поместьем в Сандрингеме. Спенсеры не только были хорошо знакомы с королевской семьей, но и являлись представителями одной из ветвей того же семейства, что и Уинстон Черчилль.

В 16 лет Диана познакомилась с наследным принцем Чарльзом, хотя в то время он больше внимания обращал на ее старшую сестру Сару Маккоркодейл. Да и разница в возрасте была большой: целых 13 лет.

Повзрослев, Диана переехала в Лондон. Вопреки происхождению и богатству, она поселилась с подругами на съемной квартире и устроилась работать помощницей воспитателя в детский садик. Встретив скромную девушку на улице, никто бы не догадался это будущая принцесса.

Роман Дианы и Чарльза начался, когда девушке было 19 лет. Молодежь вместе проводила уикенды, и Диана, наблюдая, как Чарльз охотится или играет в поло, постепенно влюбилась. Чарльз тоже обратил внимание на девушку и времени терять не стал: пригласил подругу прокатиться на королевской яхте Britannia, а затем и в замок Балморал, что считалось намеком на будущую помолвку.

Молодые люди обручились в феврале 1981 года, а поженились уже в конце июля, вскоре после того, как Диане исполнилось 20 лет. Королевская свадьба стала громким событием — ее транслировали сотни каналов на всех континентах.

Королева людских сердец

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После свадьбы Диана сосредоточилась на выполнении своих новых королевских обязанностей. Вскоре в семье появились дети — с разницей в два года на свет родились принцы Уильям и Гарри. Если до этого жители Великобритании просто любовались юной принцессой, называя ее «иконой стиля» и «самой красивой женщиной страны», то с рождением наследников Диану провозгласили «королевой людских сердец».

Диана занималась со своими сыновьями гораздо больше, чем обычно принято в королевской семье. Вопреки традиции, она сама выбрала для них имена, отказалась от услуг королевской няни и максимально занималась их воспитанием. Даже общественные обязанности отошли на второй план: Диана согласовывала свой график с расписанием детей.

Примерно на пятом году совместной жизни отношения Дианы и Чарльза разладились окончательно. Чарльз изменял супруге с Камиллой Паркер-Боулз, и Диана стала отвечать тем же — завела роман с офицером и бывшим инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. Позже были и другие мужчины.

Начало 90-х в отношении супругов было омрачено многочисленными скандалами и преследованиями прессы. Диана страдала от булимии, депрессии и суицидальных наклонностей.

Невозмутимому Букингемскому дворцу понадобилось больше 10 лет, чтобы смириться с мыслью о возможном разводе Чарльза, и в 1996 году разрыв пары после 15 лет брака оформили официально.

Трагическая гибель

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Диана погибла всего через год после обретенной свободы. 31 августа 1997-го принцесса со своим любовником Доди-аль-Файедом мчались в мерседесе по туннелю Pont de l'Alma в Париже, стараясь скрыться от преследовавших их папарацци.

Водитель авто Анри Поль, в крови которого позже обнаружили алкоголь, следы антидепрессантов и нейролептиков, не справился с управлением. Он и Доди погибли на месте происшествия, а Диана скончалась позже в больнице. Единственным выжившим в ужасной аварии был телохранитель пары.

Похороны принцессы в Вестминстерском аббатстве показали в 200 странах мира на 44 разных языках. Их освещение по телевидению посмотрело 2,5 миллиарда человек.

1 июля 2021 года к 60-летнему юбилею принцессы Дианы была открыта ее статуя в саду Кенсингтонского дворца.

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