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13:48 (мск), источник: Ведомости

В ЕС вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения

70% взрослого населения Европейского союза (ЕС) прошли полный курс вакцинации от коронавируса, написала на своей странице в Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Источник: AP 2021

«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали возможным это великое достижение. Но мы должны двигаться дальше», — заявила она.

Фон дер Ляйен также отметила необходимость привить от коронавируса большее число европейцев. Кроме того, ЕС должен помочь другим странам мира вакцинировать их население, подчеркнула она.

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Массовая вакцинация жителей ЕС от коронавируса стартовала в конце декабря. В целом союз закупил 4,6 млрд доз различных препаратов, причем больше половины — 2,4 млрд — приходится на совместную разработку BioNTech и Pfizer. Еще от 200 до 460 млн доз приобретены у компаний Novavax, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, AstraZeneca, CureVac и Moderna. Российский «Спутник V» до сих пор находится в процессе одобрения.

Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге выразил глубокую обеспокоенность 10%-м ростом заболеваемости COVID-19 в течение последних 14 дней в 33 из 53 стран Евразийского региона. Кроме того, в ряде государств наблюдается увеличение нагрузки на больницы и рост количества смертей пациентов с COVID-19, отметил он.

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