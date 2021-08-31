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14:28 (мск), источник: Ведомости

Врачи выявили вдвое больше антител после прививки Moderna, чем после Pfizer

Бельгийские врачи в ходе исследования выяснили, что после вакцинации двумя компонентами вакцины от коронавируса Moderna вырабатывается вдвое больше антител, чем после прививки вакциной Pfizer. Исследование опубликовано в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

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Источник: РИА "Новости"

Врачи провели исследование в больнице Ост-Лимбург в Бельгии, где планировалось провести вакцинацию медработников вакцинами Pfizer или Moderna. Участники исследования сдали анализы на антитела к коронавирусу до вакцинации и через 6−10 недель после второй дозы препарата. В исследовании приняли участие 1647 человек, из них 688 сделали прививку Moderna и 959 — Pfizer.

Врачи выяснили, что более высокие титры антител выработались у тех, кто привился вакциной Moderna: 2881 ед/мл против 1108 ед/мл у привившихся Pfizer.
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Также более высокие титры вырабатывались у ранее переболевших COVID-19 и у людей младше 35 лет.

По мнению исследователей, разница в уровне антител может зависеть от того, что в вакцине Moderna содержится больше мРНК и у нее больше интервал между двумя прививками — четыре недели против трех у Pfizer.

Ранее Минздрав Новой Зеландии сообщил о смерти женщины после прививки препаратом Pfizer. По мнению Совета страны по мониторингу безопасности вакцин от COVID-19, смерть женщины наступила из-за миокардита, который является редким побочным эффектом вакцины Pfizer. Причина смерти пациентки пока не установлена. Совет отметил, что у нее возникли другие проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на результат вакцинации.

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