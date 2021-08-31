Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 августаНачало "стахановского движения", крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов", гибель принцессы Дианы и другие события
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США белка устроила хранилище в полицейском авто

Как оказалось, это популярная «практика».

Полицейские из округа Пайн в США поделились забавной фотографией беличьих запасов на зиму в полицейском авто.

Как оказалось, белка устроила «хранилище» орехов незаметно для патрульных офицеров. Они даже не подозревали, что делят автомобиль с кем-то еще, пока напуганный зверек не выпрыгнул на приборную панель.

Белка тут же скрылась из виду, а озадаченные офицеры бросились ее искать, но не нашли. Вместо этого они обнаружили в автомобиле солидный запас орехов.

Как сообщает Fox 9, во время подготовки к зиме белки нередко прячут пищу под капотами автомобилей, которые припаркованы недалеко от их гнезд.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Минздрав заявил о риске смерти в течение 6 месяцев после COVID
Украинский паралимпиец объяснил свой отказ от фото с россиянами
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
На юго-западе Китая обнаружены руины древнего королевства Шу
Путин подписал указы о выплатах по 15 тысяч рублей военным
Здоровье
Я вакцинировался полгода назад. Нужна ли повторная прививка? Проект Здоровье Mail.ru отвечает на популярные вопросы о ревакцинации от ковида.
Hi-Tech
В телесериале заметили необычный iPhone (фото) Без «козырька»
Горячие темы на Авто
Готовлюсь к холодной зиме. 261
Назло Путину отморозят себе уши? )) 197
Ну хоть по пляжному футболу... 131
Купить охото ;) 73
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
Дети
Фото 9-летней дочки Орбакайте с отцом растрогали поклонников Девочка весело провела время с папой
Леди
Первое видео Бородиной с новым бойфрендом взбудоражило сеть Как утверждают СМИ, ведущая и ресторатор Эрик Авагян встречаются
Дом
Бытовую химию отдают с огромными скидками
5 вредных советов, которым нельзя следовать при покупке жилья
5 правил планирования освещения внутри шкафа
Как выглядит квартира 41-летней Анны Семенович
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь