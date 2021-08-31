14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США белка устроила хранилище в полицейском авто
Как оказалось, это популярная «практика».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Полицейские из округа Пайн в США поделились забавной фотографией беличьих запасов на зиму в полицейском авто.
Как оказалось, белка устроила «хранилище» орехов незаметно для патрульных офицеров. Они даже не подозревали, что делят автомобиль с
Белка тут же скрылась из виду, а озадаченные офицеры бросились ее искать, но не нашли. Вместо этого они обнаружили в автомобиле солидный запас орехов.
Как сообщает Fox 9, во время подготовки к зиме белки нередко прячут пищу под капотами автомобилей, которые припаркованы недалеко от их гнезд.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о животных