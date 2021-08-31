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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опознан загадочный корабль на дне Балтийского моря

Он был построен еще в 1636 году.

Финские дайверы в сотрудничестве с морскими археологами разгадали загадку корабля XVII века, обнаруженного на дне Балтийского моря.

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Неизвестный объект в Финском заливе гидролокаторы «нащупали» еще в 2011 году. Таблоиды поспешили провозгласить странный холм на дне «затонувшим инопланетным кораблем», а скептики — геологическим образованием.

Летом 2020 года группа финских дайверов Badewanne отправилась узнать, что же лежит на дне между материковой частью Финляндии и эстонским островом Хийумаа. Ко всеобщему удивлению энтузиасты обнаружили флейт возрастом несколько сотен лет. Эти голландские транспортные суда создавали, чтобы перевозить максимум груза с минимальным экипажем.

На тот момент у команды водолазов не было возможности заняться изучением корабля. Год спустя они вернулись на место находки с исследователями.

Подводные археологи опознали корабль как «Лебедь», построенный еще в 1636 году. Он лежит на глубине 85 метров и сохранился довольно хорошо благодаря низким температурам и темноте, сообщает Diver.net. На корпусе корабля нет надписи — во времена, когда грамотность населения была невысока, название судна обозначали рисунком, в данном случае лебедя.

Специалисты смогли создать 3D-модель флейта, воспроизвести его размеры и другие параметры, а вот причину крушения пока установить не удалось. Теперь исследователи намерены отследить все упоминания о «Лебеде» в архивах.

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