16:13 (мск), источник: ТАСС
Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на уровень майских максимумов
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире к концу августа вышли на уровень трехмесячных максимумов, а в
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Согласно приведенной на сайте организации статистике, за предыдущие 10 дней число заразившихся коронавирусом за сутки пять раз превышало 700 тыс., до этого такие высокие показатели регистрировались в середине мая. Заболеваемость стала расти также в тех странах, которые раньше других приступили к вакцинации населения против коронавируса.
ТАСС сравнил статистику заболеваемости и вакцинации в странах Северной Америки, Европы и Азии.
Самые высокие в мире темпы распространения инфекции наблюдаются сейчас в США, где в сутки выявляют более 180 тыс. новых случаев заражения. Последний раз такие высокие показатели фиксировались в январе 2021 года. По сравнению с концом июня заболеваемость выросла более чем в 10 раз. США одними из первых, еще в декабре прошлого года, начали вакцинацию населения, к настоящему времени привиты около 54% жителей.
В Мексике ежедневно выявляют 18−20 тыс. заразившихся, это самый высокий для страны уровень. За последние два месяца заболеваемость выросла в четыре раза. При этом полностью привиты всего 28% населения.
На Кубе заболеваемость уже более месяца держится на максимальном для страны уровне — более 8 тыс. случаев заражения в сутки. Полный курс вакцинации прошли около 31% жителей.
В Канаде регистрируют более 3,7 тыс. инфицированных в сутки, это трехмесячный максимум, темпы распространения инфекции с конца июня там выросли вчетверо. Вакцинацию в Канаде начали примерно в одно время с США, полностью привиты около 70% жителей.
В Великобритании суточный прирост числа инфицированных стабильно превышает отметку 30 тыс. — это втрое больше, чем в конце июня. Как и США, Британия приступила к вакцинации еще в декабре 2020 года, в основном используется препарат
Схожая картина наблюдается в таких европейских странах, как Франция, Германия, Италия и Австрия, где по сравнению с концом июня заболеваемость выросла в 10 и более раз. Во Франции регистрируют порядка 15 тыс. случаев заражения в сутки, в Германии — 8−10 тыс., в Италии — более 7 тыс., в Австрии — свыше 1,3 тыс. Вакцинация в этих странах стартовала практически одновременно — в самом конце прошлого — начале этого года, используется в основном препарат Pfizer, применение вакцины AstraZeneca было ограничено либо прекращено. Во Франции полный курс вакцинации прошли 58% жителей, в Германии — 61%, в Италии и Австрии — около 60%.
В Греции заболеваемость достигла максимальных показателей — свыше 3 тыс. случаев заражения в сутки, а 25 августа был зафиксирован максимум — 5 тыс. инфицированных. Полностью привиты при этом 53% населения.
В Иране уже более месяца темпы распространения инфекции находятся на рекордно высоком для страны уровне — более 30 тыс. случаев заражения в сутки. Полный курс вакцинации прошли только 10% населения.
В соседнем Пакистане заболеваемость за последние два месяца выросла в четыре раза. В сутки в стране выявляют более 4 тыс. заразившихся. Полностью привиты лишь 8% жителей.
В Израиле выявляют уже свыше 7 тыс. случаев заражения в сутки — в 30 раз больше по сравнению с концом июня.
На максимально высокие национальные уровни вышла заболеваемость в целом ряде стран
Рост заболеваемости в таких странах, как США и Израиль, а также в ряде европейских государств, ранее других приступивших к вакцинации, возможно, объясняется результатами исследований, которые провела группа катарских и американских медиков под руководством
При этом медики признают, что в настоящий момент у них нет однозначного ответа на вопрос о том, способны ли вакцины или перенесенная коронавирусная инфекция вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. Для повышения защитных свойств организма и предотвращения новых волн пандемии они рекомендуют прибегнуть к ревакцинации.